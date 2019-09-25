25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; Öpücem, Aşkın Olayım, Yankı gibi popüler şarkılarıyla tanınan pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde binlerce yeni mezunla bir araya geldi. 4 bin 500 öğrencinin kep attığı mezuniyet töreni konser ile taçlandı. Öğrenciler yağan yağmura rağmen Simge´nin şarkılarıyla doyasıya eğlendi.
Konser öncesi gençlerle beraber olmaktan büyük keyif duyduğunu söyleyen Sağın, "Mezuniyet konserleri diğerlerine göre daha pozitif ve eğlenceli geçiyor. Mezuniyet duygusunun açığa vurulmasıyla sahnedeki eğlence daha da tavan yapıyor. Bu yüzden çok eğlenceli geçiyor" dedi.
"TEK GERÇEĞİM KALBİMİN SESİ"
Gençlerle konserde buluşmaktan büyük keyif aldığını ifade eden şarkıcı Simge, kendi hayatından kısa örnekler vererek öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
"Hayat okuldan sonra başlıyor. Okul dönemi hep sınavlarla geçiyor ama gerçek hayat ilk para kazandığınız andan itibaren başlıyor. İstedikleri şeyler için pes etmemeliler, dik durmalılar ve bir şey istiyorlarsa onun için çabalamalarını söyleyebilirim. Ben bunları uyguladım. Bir de kalplerinin sesini dinlemeliler, kulağa en iyi ses oradan geliyor. Kalbimin sesini dinlemediğimde hep hata yaptım. Benim için tek gerçek kalbimin bana seslendiği ve bıraktığı izler. Buralara kalbimin sesini dinleyerek geldim.
"HİÇBİR ŞEYİ HESAPLAYARAK YAPMAM"
As Bayrakları şarkısından aldıkları tepkilerin çok iyi olduğuna dikkat çeken Sağın, "Benim amacım yazın ortasında As Bayrakları´nı çıkarmaktı ama üst üste iki proje gelince onu biraz yaz sonuna atmak zorunda kaldım. Şimdi de maçlar başladı, tam döneminde hesaplanmış gibi denk geldi. Ben hiçbir şeyi hesaplayamıyorum, hiç zamanlamam yok. Sadece kalbimin sesini dinleyip, sabah uyanıp, planlarımı yapıyorum ama denk geldi, çok güzel ve enerjik mesajlar içeren çalışma oldu" dedi.
YENİ KLİPLER GELİYOR
Bu yazı dolu dolu ve hareketli geçirdiğini ifade eden Simge, iki şarkı için klip hazırlığında olduklarını söyledi.
Projelerin devam ettiği müjdesini veren Simge Sağın, "Bizde projeler bitmiyor. Albüm arasına iki şarkı aldık bu yaz. Albümden iki şarkıya daha klip çekip yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Onlar da İster İnan İster İnanma ve Pes Etme olacak. Devamında da yepyeni şarkılarla, yeni üretimlerle yolumuza devam edeceğiz. Bu yaz zamanımın çoğu yollarda geçti ama çok verimli bir yazdı. Şimdi kış da öyle geçiyor gibi gözüküyor. Ben yine şarkı ve konserler yapmaya devam edeceğim. İnşallah kışımız da yaz gibi geçer" diye konuştu.
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