Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) konserlerinin konuğu şarkıcı Simge Sağın oldu. Tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından söz ettiren Sağın, giydiği açık yeşil elbisesi ve güzelliği ile müzikseverleri büyüledi.

Sahneye ‘Öpücem’ parçasıyla çıkan şarkıcı, tüm sevenlerine sahneden öpücük gönderdi. Bu yaz arka arkaya çıkardığı ‘Ne Zamandır?’ , ‘As Bayrakları’ şarkılarıyla konserine devam eden Simge'yi annesi Neriman Sağın da binlerce kişi ile birlikte izledi.