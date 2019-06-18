Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Simge, geçtiğimiz akşam Didim'deki bir otelde sahne aldı. Ünlü şarkıcı, "Mış Mış", "Üzülmedin Mi?", "Prens ve Prenses", "Yankı", "Ben Bazen", "Öpücem" gibi şarkıları ve bitmeyen sahne performansı ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ozan Doğulu ile hazırladığı yeni şarkısı “Ne Zamandır” ile son günlerin en gözde ismi Simge, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KALBİM BOŞ"

Aşk hayatıyla alakalı kalbinin boş olduğunu söyleyen sanatçı, kendini işine verdiğini belirtti. Müzik eleştirmenleri tarafından Türk Pop Müziği’nin yeni nesil ‘4 Büyükleri’ arasında gösterilmesi hakkında, “Demet Akalın, Gülşen Hande Yener ile adımın yan yana yazılması, yaptığım müziği anlatabiliyor olmam benim için büyük gurur” dedi.

Tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekerken sanatçı, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN POZ

Popçu Simge Sağın, tatil sezonunu açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sezonun yorgunluğunu atan şarkıcı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha eklemişti. Ünlü şarkıcı, bu kez bikinili pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Simge Sağın, bikinili pozuna, "Güneş tenimde güzel, bana aşk lazım" notunu düşmüştü. Simge Sağın'ın düzgün fiziği dikkatlerden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.