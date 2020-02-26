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Çıkardığı "Ben Bazen" albümünde yakaladığı başarısıyla en iyi albüm ödüllerini arka arkaya alan Simge, Türkiye'de bir ilke imza atarak albümünün kapanışını dört klip birden çekerek yaptı.

Dünyadaki, "Colors Video Klip" akımına Türkiye'de öncülük eden Simge, dört farklı konseptle "Pes Etme", "İster İnan İster İnanma", "Ram Ta Tam", "Gülümseyişinle Uyandım" adlı şarkılarını kliplenirdi.

Yeni projesi için stüdyoda çalışmalarına başlayan Simge'nin, hem kendi ürettiği, hem de birçok müzisyenden yeni hit şarkıları keşfetmek için binlerce şarkı dinlediği öğrenildi.