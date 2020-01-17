HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarının akustik haliyle sahne aldı.

Simge'yi dinlemeye gelenler arasında Melahat Gürses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, İrem Sak, Ersay Üner gibi ünlü isimler vardı.

Sağın, konseri sırasında Salih Balta ve Nazlı Ceren Köksal imzalı iki elbise giyerek göz kamaştırdı.

"PİZZA SEÇER GİBİ SEVGİLİ SİPARİŞİ VERİLMEZ"

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan şarkıcı, şunları söyledi:

Uzun zamandır yalnızım. Kalbim boş ama aşka kapım açık. Hayatımı artık özel biriyle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım ve enerjimi yolladım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum.

Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Benim için karakter çok önemli. İlle de kriter isterseniz; komik olsun, beni güldürsün. Birlikte eğlenelim. Kendimi güzel buluyorum. Seksi miyim, bilmiyorum ama öyle algılanmak hoşuma gidiyor.

"BENİ KISA ÇEKMEYİN"

Geceye katılan Deniz Seki, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenleriyle fotoğraf çektiren şarkıcı, küçük bir hayranını öpmeye doyamadı. Seki, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Aman, beni kısa çekmeyin. Bodur çıkmayayım" diye espri yaptı.