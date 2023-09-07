Kuzuların Sessizliği

Kuzuların Sessizliği 1988 yılında çıkan aynı isimli romandan uyarlanmıştır. Bu tüyler ürpertici film, FBI ajanı Clarice'in bir seri katili yakalamasını ve işlediği suçlardan dolayı şu anda hapiste olan yamyam seri katil ve eski psikolog Hannibal Lecter'den yardım almasını konu alıyor.

Film yavaş yavaş ün ve başarı kazandı, onu uykuda bir hit haline getirdi ve ilk beş kategorinin tamamında Akademi Ödüllerini kazanan üçüncü film oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo dahil toplam yedi dalda Oscar'a aday gösterildi.

Hatta filmin kendisi kadar sürükleyici olmayan bir televizyon şovu bile ortaya çıktı, ama hangi film bunun devam ettiğini ve televizyon dizisi haline geldiğini iddia edebilir?