Şimal: Korkudan ağlıyorum

"VÜCUDUM TERTEMİZ"

Sosyal medya hesabından ağlarken çekilen görüntüsünü yayımlayan Şimal; "Pet sonuçları geldi. Vücudum tertemiz çok şükür. Psikolojik herhalde korkuyorum, bir daha yaşarsam aynı şeyleri diye... Aslında şu an çok mutluyum ama korkudan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.