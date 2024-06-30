Şimal: Korkudan ağlıyorum
Yaklaşık 3 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi süreci sonrası hastalığı atlatan şarkıcı Şimal, sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu; "Vücudum tertemiz çok şükür ama korkudan ağlıyorum"
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Şarkıcı Şimal, 3 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 38 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.
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BEYNİNE SIÇRAMIŞTI
Şimal, daha sonra yaptığı açıklamayla; "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.
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Beyninden ameliyat olan ve tedavisi devam eden Şimal'den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
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"VÜCUDUM TERTEMİZ"
Sosyal medya hesabından ağlarken çekilen görüntüsünü yayımlayan Şimal; "Pet sonuçları geldi. Vücudum tertemiz çok şükür. Psikolojik herhalde korkuyorum, bir daha yaşarsam aynı şeyleri diye... Aslında şu an çok mutluyum ama korkudan ağlıyorum" ifadelerini kullandı.