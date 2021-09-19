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Şimal: 43 kiloya kadar düştüm - Magazin haberleri

Şimal: 43 kiloya kadar düştüm

Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan şarkıcı Şimal, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 5 hafta sonra ameliyat olacağını söyleyen Şimal, bir dönem 43 kiloya kadar düştüğünü belirtti

19.09.2021 - 14:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Arkadaşı ile yemek yemeye gittiğini söyleyen Şimal, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte saçlarını kaybettiğinden bahseden şarkıcı, "Çok uzun bir süre sahnelerden uzak kaldım. Hastalığımda hiç bu kadar destek göreceğimi tahmin etmezdim. Meğer ne çok sevenim varmış. Demet Akalın, Bengü, Derya Uluğ, Koray Avcı, Merve Özbey, daha adını sayamayacağım birçok arkadaşım desteklerini hiç eksik etmediler. Yaklaşık 5 hafta sonra bir ameliyat daha geçireceğim ve bir göğsüm alınacak. Bunlar yerine konulabilecek şeyler" dedi.

  • Basın mensuplarının, "Peki bu süreçte sahnelere devam edebiliyor musunuz?" sorusuna ise, "Sahneye çıkmaya başladım. Hatta doktorum enerji versin diye 1 adet muz yememe de izin vermişti. Ama ben yerimde duramıyorum hoplayıp zıpladığım için geçenlerde ufak bir rahatsızlık geçirdim. Bu sıralar ara verdim" şeklinde konuştu.

    "43 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

    Bir hayli zayıfladığı görülen şarkıcı, iştahının hastalık döneminde bozulduğunu ifade ederek 43 kiloya kadar düştüğünü söylerken, bu sıralar kilo alma dönemine girdiğini ve 47 kiloya çıktığını açıkladı.

  • "BİZİM İÇİN EN GÜZEL GÜN"

    Ünlü şarkıcı gördüğü tedavi sonrasında geçtiğimiz ay uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Necati Arıcı ile evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı. Kız isteme töreninden görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabından paylaşan Şimal, 'Bizim için en güzel gün' ifadelerini kullandı.

  • "DIŞIMI SÜSLERKEN İÇİMİ UNUTMUŞUM"

    34 yaşındaki şarkıcı, meme kanserine yakalandıktan sonra "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım" ifadelerini kullanmıştı.

  • "LÜFTEN BENİM GİBİ ERTELEMEYİN!"

    Şimal, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslenmişti.

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