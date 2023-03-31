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Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 gözaltı

Silivri Tapu Müdürlüğü'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda 79 şüpheli gözaltına alındı. Memurların rüşvet alarak işlemleri öne aldığı ya da usulsüz işlem yaptıklarını belirledi.

Giriş: 31.03.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 gözaltı
Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 gözaltı
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DHA

Silivri Tapu Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Nisan 2022 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görevli memurların rüşvet alarak işlemleri öne aldığı ya da usulsüz işlem yaptıklarını belirledi.

Polis, aralarında tapu Müdürlüğünde görevli personeller ve emlakçıların da bulunduğu 93 şüpheli tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Konya ve Edirne'de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 93 şüpheliden 79'u yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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