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        Haberler Magazin Silivri günleri bitti! Dilan Polat başka cezaevine gönderildi!

        Silivri günleri bitti! Dilan Polat başka cezaevine gönderildi!

        "Kara para aklama", "vergi kaçırma" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çifti hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti. Dilan Polat'ında Silivri günleri sona erdi ve cezaevi değiştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:06
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        • 1

          Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanmış ve Silivri Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

        • 2

          Tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ile babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi.

        • 3

          Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ise Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu ise Silivri'de kalmıştı.

        • 4

          Gelen son dakika bilgilerine göre: Adalet Bakanlığından gelen bir yazı sebebiyle Dilan Polat, yüksek güvenlikle Çorlu Cezaevi'ne nakledildi.

        • 5

          Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise bir süre Nihal ve Bahar Candan ile aynı yerde kalacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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