HABERTURK.COM / İHA

Değersiz bir atık konumunda görülen hurda (ömrünü tamamlamış) araç lastikleri, çevre için büyük tehdit oluşturuyor. İnsan sağlığı ile çevrenin doğal dengesini olumsuz bir şekilde etkileyen bu hurda lastikler, tüm katı atıklar gibi özellikle ormanlar için büyük tehlike. Çünkü çevre açısından oldukça dayanıklı yüksek molekül yapılı polimerlerden ibaret doğal ve sentetik kauçuklardan üretilen ürünler barındıran lastik, hurdaya çıkmasının ardından çevrede çok zor ortadan kalkacak atığa dönüşüyor.

ÇEVRE İÇİN İKİ ÖNEMLİ ZARAR

Lastiğin yapısında büyük çoğunlukla yenilenemeyen kaynaklar bulunmakla beraber, doğal kauçuk, sentetik kauçuk, karbon siyahı, çelik, yağlar ve çeşitli kimyasallar, doğada önemli çevresel sorunlara neden oluyor. Hurda lastiklerin yığıldığı yerlerde çevre, iki önemli zararla karşıya kalıyor. Lastik yığınlarda meydana gelen ve günlerce süren şiddetli yangınlar (hava kirliliği yanında zararlı metaller yangın sonrası yer altı sularına da karışıyor),diğeri ise bu alandaki hurda lastikler arasında rahatça çoğalma fırsatı bulan böcekler nedeniyle toplum için oldukça tehdit edici hastalıkların yayılma ihtimali.

İşte kontrol altına alınmadığında çevre için felakete yol açabilecek hurda lastikler, hiç de olmaması gereken bir yer olan ormanda Şile'de görüntülendi. Felaket, son dönemdeki kuraklık nedeniyle bir gölette suların çekilmesi sonucu ortaya çıktı. Ağaçların gizlediği ve suyu çekilen gölet alanı lastik mezarlığına dönmüş durumda. Çok sayıda hurda lastiğin bir bölümü ise yine su birikintisi içerisinde kalmış durumda. Lastiklerin içerisinde bulunduğu su birikintisinde siyah bir görüntü dikkat çekti.

'ORMANDA YANGIN ÇIKARTABİLİYOR, SULARI ZEHİRLİYOR'

Hurda lastiklerden şikâyetçi olan Şile sakini İsmail Alkan, "Uzun süredir bu lastikler burada. Gölet oluşuyor burada ama balık yaşayamıyor. En kurak zamandayız; daha önceki seneler gelseydiniz göremeyecektiniz. Çünkü burası su dolu oluyor. Şimdi görebiliyorsunuz. Su simsiyah. Artık kim bilir hangi kaynak sularına karışıyor? Şu görüntü neleri katlediyor bilmiyorum artık. Ormanda yangın çıkartabiliyor, suları zehirliyor. Ormanda gezdiğiniz zaman hiç yakışmıyor" dedi.

ÜCRETSİZ İADE EDİLMESİ GEREKİYOR

Öte yandan, Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) verilerine göre, her yıl Türkiye'de yaklaşık olarak 300 bin ton civarında Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) oluşuyor. Bu lastiklerin çevre ve aynı zamanda ekonomi için geri kazanım/geri dönüşümünün sağlanması önem taşıyor. ÖTL Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, yeni lastik satın alınması durumunda, kullanmaktan vazgeçilen lastiklerin ücretsiz olarak satın alınan noktaya iade edilmesi gerekiyor. Kullanılmış lastikler ayrıca, kontrol edilmeyen/edilemeyen bir yöntemle ortadan kaldırılmaya çalışılması yasak.