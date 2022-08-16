Silahlar ateşlenmesin diye köpük partisi düzenledi

"AĞABEYİM İLE BİRLİKTE DÜŞÜNÜP BU FİKRİ BULDUK"

Halit Akbulut

Eğlenceye gelen konuklar sıcak havada ferah bir ortamda doyasıya eğlenme imkanı buldular.

Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ilginç fikri babası ve ağabeyi ile birlikte bulduğunu belirterek "Asker eğlencelerinde genelde hep silah sıkıldığı için millet rahatsız oluyordu ve eğlenemiyordu. Biz de silah sıkılmasın diye köpük partisi düzenledik. Çok güzel eğlendik ve güzel bir gece geçirdik." dedi.