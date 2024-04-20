Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti - Son dakika haberler

        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!

        Diyarbakır'da, silahlı yaralama, tehdit ve gasp suçunu işleyen çeteyi, "Kuru kafa" dövmesi çökertti. Bir görgü tanığının, "Silahlı kavgada ateş açan kişinin elinde kuru kafa dövmesi vardı" bilgisi üzerine harekete geçen Diyarbakır Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, çetenin izini kısa sürede buldu. 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 20.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, son aylarda çeşitli semtlere tehdit ve gasp olaylarıyla dadadan önemli bir çeteyi çökertti.

        GASP EDERKEN SİLAH KULLANDILAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Diyarbakır”da gasp amaçlı silahlı kavgaya karışan bir grup şüpheli olayda silah kullandı. Bu kavganın ardından yaşanan gasp ve silahlı yaralama olaylarının üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        "ELİNDE KURU KAFA DÖVMESİ VARDI"

        Silahlı saldırının yaşandığı olay bölgesinde güvenlik kamera kaydı çalışması yapan polis ekipleri şüphelilerin kaçarken görüntülerine ulaştı. Görüntüler incelenirken, bir görgü tanığının verdiği bilgi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Görgü tanığı, silahlı kavgada ateş eden kişinin elinde kuru kafa dövmesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine elinde kuru kafa dövmesi olan şüphelinin izi sürüldü.

        REKLAM

        6 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

        Yapılan sıkı çalışmalarla, elinde kuru kafa dövmesi olan kişinin, H.O. olduğu belirlendi. Geniş çaplı soruşturma ile 6 kişilik çetenin kimlik bilgileri kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonla H.O.'nun aralarında bulunan çeteye “Balistik” operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 6 azılı suç örgütü mensubu yakalandı.

        ÇETE ÜYELERİ TUTUKLANDI

        Yapılan aramalarda şüphelilerin olaylarda kullandıkları suç aletleri; Kalaşnikof otomatik tüfek, çelik yelek ve birçok ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan balistik bulgu incelemesinde, olay yerinde bulunan boş kovanlar ile ele geçen silahlar birbirleriyle uyuştu.

        Soruşturmanın ardından 6 kişilik çete “Nitelikli Yağma”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Habertürk Anasayfa