Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, son aylarda çeşitli semtlere tehdit ve gasp olaylarıyla dadadan önemli bir çeteyi çökertti.

GASP EDERKEN SİLAH KULLANDILAR Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Diyarbakır”da gasp amaçlı silahlı kavgaya karışan bir grup şüpheli olayda silah kullandı. Bu kavganın ardından yaşanan gasp ve silahlı yaralama olaylarının üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

"ELİNDE KURU KAFA DÖVMESİ VARDI" Silahlı saldırının yaşandığı olay bölgesinde güvenlik kamera kaydı çalışması yapan polis ekipleri şüphelilerin kaçarken görüntülerine ulaştı. Görüntüler incelenirken, bir görgü tanığının verdiği bilgi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Görgü tanığı, silahlı kavgada ateş eden kişinin elinde kuru kafa dövmesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine elinde kuru kafa dövmesi olan şüphelinin izi sürüldü. REKLAM

6 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ Yapılan sıkı çalışmalarla, elinde kuru kafa dövmesi olan kişinin, H.O. olduğu belirlendi. Geniş çaplı soruşturma ile 6 kişilik çetenin kimlik bilgileri kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonla H.O.'nun aralarında bulunan çeteye “Balistik” operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 6 azılı suç örgütü mensubu yakalandı.

ÇETE ÜYELERİ TUTUKLANDI Yapılan aramalarda şüphelilerin olaylarda kullandıkları suç aletleri; Kalaşnikof otomatik tüfek, çelik yelek ve birçok ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan balistik bulgu incelemesinde, olay yerinde bulunan boş kovanlar ile ele geçen silahlar birbirleriyle uyuştu. Soruşturmanın ardından 6 kişilik çete “Nitelikli Yağma”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.