Silahıyla başından vurulup öldü! Misafiri teslim oldu!

DHA'da yer alan habere göre apartmanın 3'üncü katında, Mehmet Eren'in (27) yaşadığı evden silah sesleri duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tabancayla başından vurulduğu anlaşılan Eren, ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TESLİM OLDU, "KAZAYLA VURULDU" DEDİ

Olaydan 1 saat sonra Bayramiç Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Aytuğ D., Eren'in kazayla vurulduğunu söyledi.

"SİLAHINI VERİRKEN KAZAYLA ATEŞ ALDI"

Olay sırasında evde olan A.K. (20) ise polisteki ifadesinde, "Mehmet Eren, Aytuğ D.'ye tabancasını verirken kazayla silah ateş aldı ve Mehmet başından vuruldu" dedi.

"SİLAHI BANA GÖSTERMEK İSTEDİ"

Aytuğ D. de ifadesinde, "Eşimle ufak bir tartışma yaşadığım için Mehmet Eren'in evinde kalıyordum. Mehmet bir tabanca getirdi. Herhalde kurusıkı tabancadan döndürme yapılmış bir silahtı. Silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112'yi arayarak olayı haber verdim" ifadesini kullandı.

GEÇEN YIL CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

'Çete kurma', 'Cinayet', 'Tehdit' gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan, 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu belirtilen Aytuğ D. polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.