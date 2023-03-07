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Silah merakı hayatlarını kararttı! Arkadaşını başından vurdu: Emniyeti kapalı zannediyordum
Adana'da, otomobilde oturan Furkan Pirinci, ruhsatsız tabancasını göstermek için önce yanındaki kuzenine ardından arka koltukta oturan arkadaşı Fırat Bolkan'a doğrultup, tetiğe bastı. Başından vurulan Bolkan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tutuklanan kuzenlerden Fırat Pirinci, "Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum" dedi
Adana'da, otomobilde oturan Furkan Pirinci (19), ruhsatsız tabancasını göstermek için yüzüne doğrulttuğu arka koltukta oturan arkadaşı Fırat Bolkan'ı (21) başından vurdu.
Olay, 4 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Pirinci, kuzeni Mustafa Pirinci (23) ile birlikte arkadaşları Fırat Bolkan'ın yanına gitti. Otomobilde oturan Furkan Pirinci, evden getirdiği ruhsatsız tabancayı, kuzeni ve arkadaşına gösterdi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Pirinci, silahı önce kuzenine ardından arka koltukta oturan Bolkan'a doğrultup, tetiğe bastı. Birden ateş alan silahtan çıkan mermi, Bolkan'ın başına isabet etti. Şüpheliler, Bolkan'ı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne bıraktıktan sonra kaçtı. Ameliyata alınan Bolkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
POLİS OPERASYONLA EVLRİNDE YAKALADI
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Furkan Pirinci ve kuzeni Mustafa Pirinci, evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Furkan Pirinci, ifadesinde, "Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum. İsteyerek vurmadım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Pirinci ile Mustafa Pirinci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Arkadaşına silah doğrultup, tetiğe bastı! "Emniyeti kapalı zannediyordum" - Son dakika haberi/silah-meraki-hayatlarini-karartti-3571532
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