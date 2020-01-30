Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim’de yaşanan stok sorunu, tüketicileri isyan ettirdi.

Ödemesini yaptıkları ürünlerin teslimi için aylardır bekleyen tüketiciler, bir yandan şirkette muhatap bulmaya çalışırken, diğer yandan da yaşadıkları mağduriyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başta olmak üzere Facebook ve WhatsApp’ta kurulan gruplara da taşındı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetleri paylaştıkları “Şikayet Var” platformu üzerindeki şirketle ilgili şikayetlerin sayısı da 15 bini aştı.

Parası ödenen ürünlerin teslimatında Kasım 2019’an bu yana yaşanan gecikmelerin yanısıra ne zaman kargoya verileceği konusunda resmi bir bilgiye bile ulaşmakta güçlük çeken tüketicilerin, konuyla ilgili olarak ulaşmaya çalıştıkları İstanbul Bilişim’in telefon numaraları ve sosyal medya hesapları gibi iletişim kanallarından da sonuç alamadığı gözleniyor.

TÜKETİCİLER İSYAN ETTİ: BİLGİ VEREN YOK!

Konuyla ilgili olarak İstanbul Bilişim, geçen haftalarda yine internet sitesi üzerinden şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

“Değerli Müşterilerimiz,

Sizlere 2002 yılından beri en iyi ürünleri, en uygun fiyatlarla ve müşteri memnuniyeti hedefiyle sunmak için çalışıyoruz.

2019 Kasım ayı itibari ile yüzde 8’lik dilimdeki siparişlerde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanmıştır. Yaşanan gecikmeden dolayı sizlerden özür diler, anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Siparişlerinizi en kısa sürede sözlere ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Saygılarımızla”

Yapılan şikayetlerin artan yoğunluğu dikkate alındığında, Kasım ayı için siparişlerin yüzde 8’lik diliminde yaşandığı belirtilen gecikmelerin, Aralık ve Ocak ayında ise çok daha yüksek oranlara çıktığı anlaşılıyor.

Ancak yaşanan mağduriyetlerin katlanarak artmasına karşın, şirket yukarıdaki bilgilendirme notunu da sitesinden kaldırdı.

3 aydır şikayet yağıyor

HÂLÂ SATIŞ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul Bilişim’den alışveriş yapan ancak ürünlerinin gelmemesi nedeniyle siparişini iptal eden tüketiciler ise para iadesi konusunda mağduriyet yaşadıklarını, bu sefer de para iadesi için beklemeye başladıklarını ifade ediyor.

Mağdur olan tüketicilerin şikayetlerinden öne çıkanlar ise şöyle:

“2 aydır bekliyorum, ürünüm hala gelmedi”

“Siparişi iptal ettim, param iade edilmedi”

“Bilgi alamıyorum, telefonlara cevap vermiyorlar”

"Siparişim bir türlü kargolanmıyor, çağrılara cevap verilmiyor”

Yaşanan bunca soruna ve tüketicilerin muhatapsız bırakılmasına karşın, şirket internet sitesi üzerinden hala “Ortalama 15 iş gününde kargoda. 14 gün içinde kolay iade” vaatleriyle satış yapmaya devam ediyor.

KASIM’DA EL DEĞİŞTİRMİŞ

İstanbul Bilişim’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 25 kategoride 250 bin çeşit ürünün yer aldığı sitenin aylık 2.5 milyon ziyaretçisi bulunuyor. 2002 yılında kurulan İstanbul Bilişim şu anda Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. çatısı altında faaliyet gösteriyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yaptığımız sorgulamalar, ilginç bir durumu da ortaya çıkardı. İstanbul Bilişim'deki stok sorununun başladığı geçen yılın kasım ayında, şirketin sahiplik durumunda da önemli bir değişiklik yaşanmış.

İTO ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kayıtlara Temmuz 2019’da şirketin eski ortağı Ediz Şahin paylarını Nurettin Yavuz’a devretti. Kasım 2019’da sermaye artımına giden ve toplam sermayesini 150 milyon TL’ye çıkaran Retro Bilişim’in şu andaki hisselerinin tamamı Nurettin Yavuz’a ait.

Ticaret sicil Gazetesi'nde yar alan bilgilere göre tek ortaklı bir limited şirket olan Retro Bilişim'in sahibi olan Yavuz, Diyarbakır'da ikamet ediyor.