Sık duş alanlar dikkat!
Kış aylarında cilt daha kuru ve cansız görünür. Önlem alınmadığında ise süreç ilerler ve kuruluk, pullanmayla başlayıp kızarıklık, kaşıntı, çatlama ve kanamayla kendini gösteren egzamaya dönüşür. Peki, neden özellikle kış aylarında bu durumla karşı karşıya kalıyoruz? Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Uysal, "Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu sık duş alan kişiler oluşturur. Sabun kullanımı da cildi çok kurutacağı için banyoda tercih edilmemelidir" uyarısında bulundu
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Özellikle soğuk havayla direkt temas eden el ve yüz bölgesinde kuruluğun daha fazla olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Uysal, "Sık duş alan kişilerde kuruluk daha fazladır. Küçük çocuklarda daha sık gördüğümüz ve soğuk havalarda dudaklarını sık sık yalama, tükürüğün hasarlandırıcı etkisiyle ağız çevresinde çatlama ve kızarıklıkla kendini gösteren dudak egzaması hiç de seyrek değildir.
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Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Derinin üst tabakasının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını oluşturan suyun miktarının azalması deride çatlamaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olur. Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda altta yatan bir hastalık yoktur. Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu ise sık duş alan kişiler oluşturur" dedi.
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ATOPİK YAPILI CİLTLER DAHA ÖZENLİ OLMALI
Dr. Uysal, "Günlük hayatta kullandığımız kozmetik ürünler, sıcak su, kimyasal maddeler içeren deterjanlar, giysilerin neden olduğu sürtünme, sık sık hava yolculuğu gerçekleştirme, rüzgâra maruz kalma, hava kirliliği ve klima kullanımı da kuruluğa yol açan sebepler arasında. Bu faktörlerin dışında egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları, metabolik bazı faktörler ve tiroid bezinin yeterince çalışmıyor oluşu da cilt kuruluğuna neden olabilir.Bol su tüketimi ve cildinin yapısının iyi tespit edilmesi önemlidir. Atopik (alerjik) yapılı kişiler normal bireylere göre daha kuru bir cilde sahiptir. Günlük hayatın düzenlenmesi, kullanılan ürünlerin seçimi önem arz eder. Duşta sürekli keselenmek ve uzun zaman geçirmenin cilt kuruluğunu arttırdığını bu sebeple duş sonra nemlendirici krem kullanılması gerekir" diye konuştu.
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"SABUNDAN KAÇININ"
Losyon formunda kullanılacak ürünlerin özelikle banyo sonrası ilk 3 dakika içinde kullanması gerektiğini kaydeden Dr. Uysal, sözlerine şöyle devam etti: "Cildine nemlendirici kullanamayan kişiler banyoda, banyo yağlarını hemen duş sonrası kurulanmadan sürebilirler. Kullanılan duş jelleri ve temizleyiciler duruma göre nemlendirici içerikli ya da syndet formunda yani sabun olmayan temizleyiciler olmalıdır.
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Sabun kullanımı cildi çok kurutacağı için banyoda tercih edilmemelidir. Ayrıca alerjik bünyeli kişiler için kokusuz ve renksiz ürünler daha az alerji riski olduğu için tercih edilmelidir."
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DIŞARIYA ÇIKARKEN NEMLENDİRİCİ SÜRMEYİ İHMAL ETMEYİN
Özelikle dışarı çıkarken açıkta kalan alanlara nemlendirici kullanımının önemli olduğunu söyleyen Dr. Uysal, "Nemlendirici tercihleri kullanılacak bölgeye göre değişir. Yüz bölgesinde kullanılacak nemlendiriciler kişinin cilt tipine göre değişir. Yağlı ciltler su bazlı nemlendiriciler kullanması gerekirken kuru ciltler daha yağlı ürünler kullanmalıdır. Yüzde yağlı ürünlerin kullanımı sivilceyi tetikleyebilir. El bölgesinde vücuda göre daha yağlı ürünler kullanmalıdır" dedi.
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