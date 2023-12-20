Sık duş alanlar dikkat!

ATOPİK YAPILI CİLTLER DAHA ÖZENLİ OLMALI

Dr. Uysal, "Günlük hayatta kullandığımız kozmetik ürünler, sıcak su, kimyasal maddeler içeren deterjanlar, giysilerin neden olduğu sürtünme, sık sık hava yolculuğu gerçekleştirme, rüzgâra maruz kalma, hava kirliliği ve klima kullanımı da kuruluğa yol açan sebepler arasında. Bu faktörlerin dışında egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları, metabolik bazı faktörler ve tiroid bezinin yeterince çalışmıyor oluşu da cilt kuruluğuna neden olabilir.Bol su tüketimi ve cildinin yapısının iyi tespit edilmesi önemlidir. Atopik (alerjik) yapılı kişiler normal bireylere göre daha kuru bir cilde sahiptir. Günlük hayatın düzenlenmesi, kullanılan ürünlerin seçimi önem arz eder. Duşta sürekli keselenmek ve uzun zaman geçirmenin cilt kuruluğunu arttırdığını bu sebeple duş sonra nemlendirici krem kullanılması gerekir" diye konuştu.