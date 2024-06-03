Siirt'te su kuyusuna düşen kadın kurtarılamadı
Siirt'te evinin bahçesinde asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düşen kadın, yaşamını yitirdi
Siirt'te evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, H.Ü. (38) Ulus Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.Fotoğraf: İHA
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu H.Ü, kuyudan çıkarıldı.
AA'nın haberine göre; H.Ü, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.