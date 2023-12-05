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        Haberler Gündem Trafik Siirt'te kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        Siirt'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        Siirt'te, TIR ile hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 18:09 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:09
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        Siirt'te kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde, İslam İverendi'nin (28) kullandığı TIR ile Müslüm Öztoprak (34) idaresindeki hafif ticari araç ve Mezher Yıldırım'ın yönetimindeki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, TIR sürücüsü İverendi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Öztoprak ve Yıldırım ile hafif ticari araçtaki Faruk Öztoprak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Müslüm ve Faruk Öztoprak ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Yıldırım ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Müslüm Öztoprak, hastanede müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

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        #son dakika haberleri siirt
        #kurtalan
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