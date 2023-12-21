Sigortalı kentsel dönüşüme Şişli'den start verildi

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KENTHAŞ ve Quick Sigorta, Bina Tamamlama Sigortası’nın Şişli ilçesinde yürütülecek kentsel dönüşüm projelerinde uygulanması yönündeki anlaşmaya imza attı. 19 Aralık Salı günü Wyndham Grand İstanbul’da gerçekleştirilen “Sigortalı Kentsel Dönüşüm Projesi” basın toplantısı ve protokol imza törenine; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, KENTHAŞ Genel Müdürü Özcan Biçer, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy’un yanı sıra, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri, sigorta ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri de yoğun bir katılım gösterdi.

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RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İmza töreninde bir konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ilçe genelinde yapı stoğunu incelemeye yönelik risk analizi çalışmalarını başlattıklarına işaret ederek, Kentsel Dönüşüm Strateji Planı’nı hazırladıklarını ve bu doğrultuda ilçenin yapı analizini yapıp, tüm verilerin detaylı incelenebildiği “Afet Portalı’na aktardıklarını belirtti. Şişli’nin tamamının 3 boyutlu bir dijital ikizini ürettiklerine de belirten Keskin, bu sayede daha doğru hesaplama yapılmasını sağlayan önemli bir altlığı hazırladıklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) bağlı AKOM ve Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı ile bir afet planı hazırlandığını da vurguladı.

UZMAN EKİPLER OLUŞTU

Bu çalışmaları koordine etmek üzere Şişli Belediyesi Afet Müdürlüğü’nü hayata geçirdiklerine işaret eden Keskin, “Ortak akıl çerçevesinde bu zor sorunu çözebilecek deneyim kapasitesini oluşturduk. Bu konuda deneyimli ve güçlü olan; kamu, özel, sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaparak onların da bu süreçte aktif rol almalarını sağladık. Bu sürecin sonucu olarak Şişli Kentsel Dayanıklılık Programı’nı Türkiye’de bir ilçe tarafından yazılan ilk dayanıklılık programı olarak tarihe geçirdik” şeklinde açıklamada bulundu.

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'SÜRECİ BAŞLATIYORUZ'

Bu program kapsamında da Bina Güçlendirme, Bina Yenileme ve Bölgesel Kentsel Dönüşüm adı altında üç başlık belirlediklerine vurgu yapan Keskin, sözlerine şöyle devam etti: “İçinde olduğumuz bu süreçte; ‘Bina Güçlendirme Sigortası’ ürününü program ortağımız olan Quick Sigorta ile birlikte geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün ise bina güçlendirme programı konusundaki en önemli adımı atarak, Quick Sigorta ile Bina Tamamlama Sigortası’nı devreye alarak “Sigortalı Kentsel Dönüşüm” sürecini başlatıyoruz.

Bina Yenilemesi konusunda ise Çin’in en önemli kamu iktisadi teşebbüslerinden biri olan ve dünyanın en büyük yapım firması olan COVEC ile program ortaklığı anlaşmasını yaptık. Bu tarihi günde Şişli Kentsel Dayanıklılık Programı’na, Sigortalı Kentsel Dönüşüm kavramını ekleyen Quick Sigorta yetkililerine, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı sayın Ahmet Yaşar‘ın nezdinde teşekkür ediyorum.”

2013'TE KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Törende, Başkan Keskin’in ardından söz alan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise Türkiye'de bina tamamlama sigortası macerasının 2013 yılında konuşulmaya başlandığına işaret ederek “2014 yılında yürürlüğe giren birtakım mevzuatlarda yer bulmaya başladı. 2015 yılında genel şartlar yayınlanarak sigorta mevzuatında yer buldu ve 2018 yılında da Quick Sigorta'nın piyasaya “Bina Tamamlama Sigortası” ürününü arz etmesiyle de vücut buldu. Fakat o günden bugüne aslında tam anlamıyla dört başı mamur bir projeyi gerçekleştiremedik. Evet, birtakım münferit projeler gerçekleşti; ama bugün lansmanını yaptığımız büyüklükte bir vizyonla, bir öngörüyle bu proje ilk defa gerçekleşiyor. Tam umudumuzu kesmişken Muammer Başkan, Özcan Bey bizi gerçekten umutlandıran bu adımları attılar” dedi.

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DEPREM 100 MİLYAR DOLARI YUTTU

Yaşar sözlerine şu sekinde devam etti. “Çünkü gerçekten ülkemiz bir deprem ülkesi, deprem riskiyle karşı karşıyayız ve deprem kendisini bize unutturmuyor. Daha iki gün önce deprem yine kendisini bize hatırlattı. Birçoğumuz derinden hissettik. Birtakım travmaları yeniden yaşamaya başladık. Şimdi 6 Şubat depremlerinde, Maraş’ta, Antakya'da, 11 ilde yaşadığımız o büyük afet, yüzyılın felaketinde aslında 100 milyar dolarlık bir ekonomik hasarla karşı karşıya kaldı ülkemiz. Sadece bu konutlarda yaşayanlar, kaybettiğimiz canlar onların mağduriyetleri değil aslında bu yılki bütçede depremin yaralarını sarmak için harcanan rakam 1 trilyon lira. Bundan sonra da devam edecek. Dolayısıyla 100 milyar dolarlık, durup dururken, ülkemizin kalkınmasını harcanacak kaynak, yeniden depremin yaralarını sarmak için gidecek. Halbuki bu 100 milyar dolar içerisinde sigortalı hasar 5 milyar dolar civarında. Yani Türk Sigorta Sektörü, hızla üzerine düşeni yerine getirdi, görevini yaptı. 5 milyar lira dolarlık zararı karşıladı, yerine koydu. Elbette ki canları geri getiremiyoruz ama ekonomik kayıpları karşılayabiliyoruz. Fakat maalesef bunu da ancak bize verilen görev kapsamında.5 milyar dolarlık sigorta vardı, 5 milyar dolarlık tazminat gerçekleştirebildik, oysaki 100 milyar doları ödeyebilirdik.”

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“Keşke sigorta farkındalığımız, sigorta bilincimiz çok daha yüksek olsaydı da biz bütçelerimizden ilave kaynak ayırmak zorunda kalmasaydık. Tamamen sigorta sistemi sayesinde bu zararı tazmin ediyor olabilseydik. Sigorta sektörümüz reasürans kapasitesiyle de bu zararı karşılayabilecek güçteydi” şeklinde konuşan Yaşar, “Kaldı ki, bu 5 milyar doların içerisinde bizzat sigorta şirketlerimizin, nihayetinde evet bu paraları biz ödedik; ama ülkemizin cebinden çıkmadı bu paralar, reasürans kanalıyla yurt dışından yeniden ülkemize bu tazminatlar geldi’ dedi.

GÜVENLE YAŞAMAK İÇİN

Sigortasız bir kentsel dönüşümün gerçekleşemeyeceğini, bu vizyona sahip olan Başkan Muammer Keskin nezdinde Şişli Belediyesi’ni kutladığını ifade eden Yaşar, bu konuda şunları söyledi:

“Kaldı ki, bizim orta vadeli planlamamızda, Cumhurbaşkanlığı programlarımızda, kalkınma planımızda artık ‘Bina Tamamlama Sigortası’na da yer verilmiş durumda. Şu da bir gerçek ki önümüzdeki dönemin en büyük gündem maddelerinden bir tanesi kentsel dönüşüm olacak. Çünkü insanların güvenli konutlarda yaşamaya ihtiyacı var. Güvenli konutlarda, güvenle yaşayabilmek için de sigortaya ihtiyaç var. Çünkü insanlar şundan da korkuyor: “Evet, ben güvenli binalarda yaşamak istiyorum ama benim binam yıkıldığında yerine konulabilecek mi? Yağmurdan kaçarken doluya tutulabilir miyim? Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olur muyum?’ endişesi içerisinde vatandaş. Dolayısıyla ne istiyor? ‘Evet, benim binam depreme karşı dayanıklı olsun, güvenli olsun ama güvenle olsun.’ Dolayısıyla, bu güveni sağlayacak en önemli unsur da sigorta? Elbette ki gerçekleştirilen, bugün size açıkladığımız, KENTHAŞ’ın sunduğu projeyle birçok şeyi düşünülmüş durumda. Ama olası risklere karşı, ön görülemeyecek risklere karşı, her zaman kötü niyetli olmayabilir, insanlar iyi niyetli iken de riskler gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu riskleri bertaraf edecek olan ve bu binaların tamamlanmasını sağlayarak yerine koyacak olan sistem de sigortadır. O yüzden bugün biz Şişli Belediyesi ile birlikte bu büyüklükteki bir projeyi ilk defa sunuyor olmaktan da son derece mutluluk duyuyoruz. Bu Sayın Başkan’ın da belirttiği gibi ne sadece Şişli Belediyesi ile ne sadece Quick Sigorta ile de olacak bir iş değil. Ülkemizin bütününde 100 binlerce konutun dönüşüm ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bütün belediyelerimizin, bu konuyla ilgili bütün sigorta şirketlerimizin konuya dahil olmasını ve bugün ortaya konulan modele sahip çıkmasını ve dolayısıyla ülkemizin kentsel dönüşümünü gerçekleştirerek, insanımızın güvenli binalara güvenle kavuşmasını sağlamayı bekliyoruz.”

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MAĞDURİYET ÖNLENECEK

Bina tamamlama sigortası, bir kefalet sigortası ürünü ve hem konut sahibi olacakları hem konut yatırımcılarını ve hem de inşaat firmalarını koruyor. Zorunlu bir sigorta türü değil; ancak kanunlarda bu sigortanın yaptırılması, belirlenen teminat ve şartların sağlanması zorunluluğu bulunuyor. Bina tamamlama sigortası, konut veya devre mülk sahibi olmak isteyen kişinin, yaptığı ödemeleri ve sözleşmelerini koruyor. Bina Tamamlama Sigortası, binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetlerin önüne geçecek. Bunun yanında, tüketicilerin ödemelerini teminat altına alarak, ülke ekonomisine yeni gayri nakdi kaynak sağlamak açısından önemli bir fonksiyonu yerine getirecek.

Sigortalı Kentsel Dönüşüm projesinde süreç nasıl işleyecek?

Sigortalı Kentsel Dönüşüm projesi ile, müteahhittin mali yapısından binanın malzeme kalitesine, inşaatın her aşaması denetleniyor; süreç Bina Tamamlama Sigortası ile sigortalanarak kat maliklerinin tüm hakları güvence altına alınıyor.

Bu oluşumun, klasik kentsel dönüşüm kampanyalarından en önemli farkı; tüm aşamaların sigortalı olması ve Belediyenin kontrolünde gerçekleşmesi.

Binasını depreme dayanıklı hale getirmek isteyenler, KENTHAŞ’a başvuruyorlar.

KENTHAŞ tarafından mevcut durum analizi ve fizibilite çalışmaları yapılarak; en yüksek verim alınabilecek proje hak sahiplerine sunuluyor. Hak sahiplerinin ortak bir karara varması ile süreç başlıyor.

Finansal ve yeterlilik analizleri yapılarak sisteme eklenen müteahhit firmalardan uygun olanlarını, KENTHAŞ hak sahiplerine öneriyor. Firma seçimiyle birlikte proje modeli üzerinde konuşuluyor.

Hak sahipleri, mali durumlarına göre; kat karşılığı, taahhüt ya da hibrit modellerden birini seçiyorlar.

Kat karşılığı modelinde müteahhit, maliklerden para almadan, daire ya da dükkân karşılığı projeyi gerçekleştiriyor. Taahhüt modelinde proje, maliklerin müteahhide para ödemesiyle tamamlanıyor.

Hibrit modelde ise müteahhide daire ya da dükkân verildiği gibi, projenin bir bölümü nakit olarak ödeniyor.

Fizibilitesi yapılarak, müteahhit firmanın sigorta kriterlerine uygunluğu denetleniyor. Böylece KENTHAŞ, müteahhit firma ve Quick Sigorta arasında, Bina Tamamlama Sigortası yapılarak tüm projenin sigorta güvencesi altına alınması sağlanıyor.

İnşaat başladıktan sonra da; KENTHAŞ ve Quick Sigorta, projenin zamanlamasını, inşaat kalitesini ve mevzuata uygunluğunu her aşamada denetliyor. Ve hak sahipleri, gönül rahatlığıyla depreme dayanıklı konutlarına kavuşuyorlar.

Sigortalı Kentsel Dönüşüm projesinin en önemli bileşeni olan Bina Tamamlama Sigortası, hem hak sahiplerine, hem de projeyi gerçekleştirecek firmaları güvence veriliyor.

Bina Tamamlama Sigortası ile hak sahipleri yatırımlarını teminat altına alıyorlar. İnşaat firmaları da banka kredi limitlerini düşürmeden çalışacakları gibi idari, teknik ve finansal risk denetimi de sağlıyorlar.