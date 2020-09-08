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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketlerinin kuruluşunu ilan eden toplantının ardından gazetecilerle bir araya gelen Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez önemli açıklamalarda bulundu. Ziraat, Halk ve Vakıfbank çatısı altındaki 3 sigorta ve 3 de emeklilik şirketi toplam 2 şirket altında toplanırken yüzde 13.7 pay ile elementer, yüzde 21 ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve yüzde 30 ile hayat sigortaları alanında yeni sektör liderleri doğmuş oldu.

HER ALANDA DAHA CESUR ADIMLAR

Sigortanın büyük sayılar kanunu ile çalıştığını, bu birleşme ile kamu şirketleri havuzunun çok daha büyüdüğünü anlatan Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, global bir marka olma hedefi ile yola çıktıklarını dile getirerek "Her alanda daha cesur adımlar atılması için bu şart. Diğer yandan biz kamu şirketleri olarak karı odak noktamız olarak almadığımız için havuzun büyümesi ile daha büyük hale gelen kaynağın kullanımının vatandaşa yansımasında maliyet de az olacaktır. Bu çerçevede birleşmenin vatandaşa yansımalarını da olacaktır" dedi. Özellikle sigorta şirketlerinin girmeye tereddüt ettiği alanlarda da var olacaklarını söyleyen Benli böylece Türkiye'de sigortacılıkta gerçek fiyatlamaların yapılacağı döneme girilmiş olacağını belirtti.

EN UCUZ YATIRIMLAR SİGORTA YATIRIMLARI

Yeni şirketler ile sigortacılığın dünyadaki rakipleri le rekabet edebileceği bir döneme girildiğini ifade eden Benli, hedeflerinin ilk etapta finans sistemlerinin yüzde 20'sinin sigortacılıktan oluşmasını sağlamak olduğunu ve böylece bankacılığın yükünü biraz daha hafifletme adına yola çıktıklarını kaydetti. Böylece reel sektöre ve başta altyapı olmak üzere yatırımlara kaynak yaratılacağını bildiren Benli, "Dünyada en ucuz maliyetli yatırımlar sigorta yatırımlarıdır" hatırlatması yaptı.

İLK POLİÇE TUNA-1 İÇİN KESİLDİ

Türkiye'nin komşularından yeniden yapılanma içindeki ülkelerin olduğunu belirten Benli, bölgede iş yapan Türk şirketlerinin sigorta ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını söyleyerek Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesini 883 milyon liralık teminat tutarı ile Tuna 1 doğalgaz platformu için kestiğini söyledi. Tuna 1'in poliçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Türkiye Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Cenk Kurt ise birleşen emeklilik şirketlerinin fonlarını yöneten portföy yönetim şirketlerinin değişmediğini belirterek, "Ancak sonrasında fonları daha güçlü yönetmek adına fon birleşimleri yapılacak" dedi.

MARMARAY'A KÖPRÜLERE ORTAK OLABİLECEK

Yeni şirketlerle bankacılık dışı finans sektörünün birleştirilmesi için önemli bir adım atıldığını vurgulayan Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez ise "Yeni Ekonomi Programı ile sigorta eskiden olduğu gibi bankaların iştiraki olarak değil stratejik sektör olarak ele alınıyor. Özellikle bölgesel lider olma hedefimiz var. Diğer yandan Kanada, Japonya, Polonya ve Güney Asya ülkelerinin kalkınmasında sigortacılığın belirleyici rol aldığını görürsünüz. Bu ülkelerde olduğu gibi uzun vadeli, sağlam ve kalıcı yatırımlar yapan ülkeleri baz aldığımızda sigorta şirketleri Marmaray, Yavuz Sultan Köprüsü gibi köprü, otoyol ve diğer uzun vadeli yatırımlara ortak olabilir" diye konuştu.

'ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ'

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada ise projeye imkan ve destek sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Albayrak'a, mesai arkadaşlarına, TVF, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın çalışanlarına ve proje paydaşı danışmanlarına teşekkür etti. Benli, "2020 yılının en büyük birleşmesini söz verdiğimiz takvimde ve pazar payımızı da artırarak hayata geçirdik" dedi. Türkiye Sigortanın 38 bölge, 2 bin 620 çalışan ve 15 milyon müşteriye hizmet veren Türkiye'nin en büyük sigorta ve emeklilik şirketi olduğunu belirten Benli, şunları kaydetti: "Sigortacılığı yeniden tanımlamak yepyeni alanlarda öncü olmak istiyoruz. İsmimizden gelen sorumluluğun bilinciyle hedefimiz üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan global bir sigorta şirketi olmak. Bir olmakla elde ettiğimiz güçlü pozisyon sayesinde, sektörün büyümesinde ve finansal piyasalardan aldığı payın artırılmasında öncü ve yönlendirici konumda olacağız. Güvene ihtiyaç olan her alanda çözümlerimizle biz orada olacağız. İsmimizin verdiği sorumlulukla yaşadığımız çevreye ve toplumumuza borcumuzu ödeme bilinciyle hareket edeceğiz. Güven ve sigortayı eş anlamlı hale getireceğiz." Üretim, hedef ve başarı temelli bir Türkiye için çalışacaklarını dile getiren Benli, "Yerli ve milli yatırımlara teminat vererek daha da parlak bir gelecek inşasında Türkiye'nin gururlu ve dik duruşunda Türkiye Sigorta olarak yerimizi alacağız." diye konuştu.

HEDEF GLOBAL SİGORTA ŞİRKETİ OLMAK

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez de törendeki konuşmasında "Bu platformu, ülkemizin gurur duyacağı şekilde elementer, hayat emeklilik ve İslami sigorta alanlarında bölgesel ve küresel sigorta lideri seviyesine ulaştıracağımıza inancımız tam" dedi. Sönmez, son 2 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Büyük Türkiye" vizyonuyla stratejik gördükleri alanlarda yatırım yapmak üzere TVF'yi yeniden yapılandırdıklarını söyledi. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Sönmez, "Sayın Bakanımızın liderliğinde Yeni Ekonomi Planı'nda da bahsedildiği üzere sigorta sektöründeki penetrasyonu artırmak, bankacılık dışı finansal sektörün payını önemli şekilde yükseltmek, Türkiye'nin tasarruf bazını artırmak ve önce bölgesel, sonra global sigorta lideri şirketi oluşturmak amaçlarıyla çıktığımız yolda bugün önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu. Ekonominin uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeyi yakalaması adına en önemli yapısal reform alanlarından birinin "ülkenin toplam tasarrufu" olduğuna işaret eden Sönmez, tasarrufun artırılması için ise bankacılık dışı finans ve sigorta sektörlerinin hızlı şekilde genişlemesi gerektiğini bildirdi. Sönmez, "Bugün Türkiye'de tasarrufun gayrisafi milli hasılaya (GSMH) oranı yüzde 25 civarındadır. Orta-üst gelir seviyeli ülkelerde bu oran yüzde 35'tir. Daha çarpıcı olması açısından Çin'de bu oran yüzde 50'nin üzerindedir" bilgisini paylaştı. Türkiye'nin bugün itibarıyla finansal sektöründeki en büyük proje yönetimini 1 yıldan kısa vadede gerçekleştirdiğini ifade eden Sönmez, şu değerlendirmede bulundu: "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize kılavuz edindik. Bu yolda elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu platformu, ülkemizin gurur duyacağı şekilde elementer, hayat emeklilik ve İslami sigorta alanlarında bölgesel ve küresel sigorta lideri seviyesine ulaştıracağımıza inancımız tam."

Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında olduğu isimlerin katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.