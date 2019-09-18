Sigortacılara başkan adayı Atilla Benli

Sigorta sektöründe gerek elementer gerekse hayat ve emeklilik şirketlerinde; hasar/teknik/mali işler/satış gibi pek çok alanda görev yapmış sektörün deneyimli ismi Atilla Benli; Birlik Başkanı Can Akın Çağlar’ın görevinden ayrılması sonrasında, Türkiye Sigorta Birliği bünyesinde tüm paydaşlarla birlikte ortak akılla hareket ederek, sigorta sektörünün gelişimine ve itibarına katkıda bulunmak amacıyla aday olduğunu açıkladı.

ORTAK AKIL MERKEZE KONULACAK

Sigorta sektörünün referans kuruluşu olan TSB’de görev almayı önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Benli, “Sektörümüzün içinden geçtiği dönüşüm sürecinde kamu ve diğer paydaşlarla ilişkileri etkin bir zeminde yürütmek suretiyle, sektörümüzün yapısal sorunlarına çözümler geliştirebileceğimiz bir dönemdeyiz. Finansal sektörün derinliğinin artırılması ve banka dışı finans sektörünün geliştirilmesi gibi amaçların konuşulduğu bu dönemde sektör olarak daha aktif rol oynamalıyız. Ortak aklı merkeze koyarak, sektörümüzün sorunlarının aşılması ve yeni kazanımlar elde ederek daha iyi bir konuma gelebilmesi amacıyla aday olmaya karar verdim.” dedi.