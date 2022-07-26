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Son günlerde zorunlu trafik sigortası prim tahsilatlarında ödeme araçlarının kısıtlanarak poliçe düzenlenmesini zorlaştırıcı bazı uygulamaların gözlendiği belirtilen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasında "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) çift taraflı zorunluluk olup; motorlu araç sahipleri bu poliçeyi yaptırmakla yükümlü oldukları gibi ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri de anılan sigorta poliçesini düzenlemek mecburiyetindedirler" denildi.

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu

ZORUNLU SİGORTAYI YAPMAKTAN KAÇINMA

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bilindiği üzere, 28.06.2022 tarihinde yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Tanzimi ve Prim Ödemelerine İlişkin Sektör Duyurusu ile zorunlu trafik sigortası poliçe tanzimi esnasında sigorta şirketleri tarafından sigortalıların prim ödemeleri için belirli bir ödeme aracı kullanımına zorlanmasının ve iyiniyete aykırı şekilde gerçekleşen poliçe tanzimini zorlaştırıcı ya da engelleyici uygulamaların “zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınma” olarak değerlendirileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından prim tahsilat sürecinde kısıtlama yapılmamasına yönelik 25.07.2022 itibarıyla sektör duyurusu yayınlanmış olup, aksi uygulamaların devamı halinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca her türlü tedbir alınacaktır."