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        Haberler Sağlık “Sigarayı hayattan silersek akciğer kanseri en nadir kanserlerden olur”

        “Sigarayı hayattan silersek akciğer kanseri en nadir kanserlerden olur”

        Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ersin Özaslan, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla verdiği bilgilerde, kanserin yüzde 90'ının sigaradan kaynaklandığını söyleyerek, "Sigarayı hayattan silersek akciğer kanseri en nadir kanserlerden olur" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:20
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        Sigarayı hayattan silersek...
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        Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebinin sigara olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ersin Özaslan, "Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’dır. Akciğer kanserinin sebepleri üzerine özellikle kafa yorulması lazım. Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara olduğu için sigarayı dünyamızdan çıkarırsak akciğer kanseri en sık görülen kanser olmaktan çıkıp en nadir kanserler grubuna girecektir" dedi.

        HER YIL 2.2 MİLYON KİŞİYE AKCİĞER KANSERİ TANISI KONUYOR

        Kansere yakalanmamak için de önerilerde bulunan Özaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük sebebi bilindiği üzere yüzde 90 oranında sigaradır. Türkiye’de de yeni yapılan bir çalışmanın sonuçları belirtildi ve burada 15 yaş üstünde tüm dünyada en fazla sigara içicisinin Türkiye’de olduğu saptandı. Bu da önemli bir durum açıkçası. Yılda tüm dünyada 2.2 milyon yeni akciğer kanseri vakası görülmekte. 2020 yılına kadar yılda en sık görülen kanser vakası akciğer kanseriydi ama 2020’de meme kanseri akciğer kanserini geçti. Türkiye hala birinci sırada, uzak arada olarak 40 bin akciğer kanseri vakası var."

        SİGARAYI DÜNYAMIZDAN ÇIKARIRSAK...

        Özaslan, 2015 yılından sonra tedavi seçeneklerinin arttığını ve başarı oranının da birlikte arttığını söyleyerek, “Farkındalık ayı deyince de bunun farkına varalım, sebeplerinden uzaklaşalım demek aslında. Şimdi yeni tedaviler çıktı, belirtileri görürsek şüphelenmeliyiz kısmını konuşmaktansa, nasıl korunmalıyız kısmını konuşmamız lazım. Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara, ikinci olarak da hava kirliliği gibi sebepler var. Fakat yüzde 90 sebebi sigara olduğu için sigarayı dünyamızdan eğer çıkarırsak akciğer kanseri en sık görülen kanser olmaktan çıkıp en nadir kanserler grubuna girecektir. Tabii genetik sebepler de var. Bazı genetik sebeplere yönelik tedaviler de var. Hedefe yönelik ajanlar, kemoterapiler, immünoterapilerle tedavi ediyoruz. Hasta kansere erken yakalanmışsa ameliyat ya da radyoterapiler var. 2015 yılında immünoterapilerin ortay çıkmasıyla tedavi şansı da arttı. 5 yıllık yaşam süresi yüzde 5’lerin altındayken yüzde 25-30’lara kadar çıktı. Bu da önemli bir başarı” ifadelerini kullandı.

        İNATÇI ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

        İnatçı öksürük, nefes darlığı, sırt ve göğüs ağrısının da akciğer kanseri belirtileri arasında olduğunu söyleyen Özaslan, “Belirtileri nelerdir dersek de en sık belirtisi inatçı öksürüktür. İnatçı öksürükle akciğer kanseri ihtimalini düşünmeliyiz. Ağızdan kan gelmesi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı da var ama bunlar aslında hastalığın biraz ilerlediğini gösteriyor. Bu aşamadan sonra da verilen tedaviler ameliyat aşamasını genelde geçmiş oluyor. Genelde ileri evrede yakalanan bir kanser çeşidi akciğer kanseri. Son olarak bu farkındalık ayında hiç akciğer kanserine yakalanmamak varken, tedavileri ya da belirtileriyle uğraşmaktansa sigarayı bırakarak ve sigarasız bir hayat yaşayarak akciğer kanserinden uzaklaşabiliriz ve ihtimalini en aza indirebiliriz” dedi.

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