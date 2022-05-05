Sigara fiyatları zamlandı! Son dakika bilgisine göre 5 Mayıs Perşembe günü Philip Morris Grubu sigaralara zam geldi. Yapılan zamamın ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Peki sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel sigara fiyatları...