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Sigaraya yeni zam geldi! Son dakika: Philip Morris grubu sigara fiyatlarına şok zam! 6 Mayıs zamlı sigara fiyatları listesi...

Sigaraya yeni zam geldi! Son dakika: Philip Morris grubu sigara fiyatlarına şok zam!

Edinilen bilgiye göre, sigara fiyatları zamlandı! 5 Mayıs Perşembe günü Philip Morris Grubu sigaralara zam geldi. Yarın veya hafta sonu diğer sigara gruplarına da zam gelmesi bekleniyor. Peki, Philip Morris Grubu en düşük ve yüksek sigara fiyatları ne kadar? İşte 5 Mayıs güncel sigara fiyatları...

05.05.2022 - 09:13 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Sigara fiyatları zamlandı! Son dakika bilgisine göre 5 Mayıs Perşembe günü Philip Morris Grubu sigaralara zam geldi. Yapılan zamamın ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Peki sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel sigara fiyatları... 

  • SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

    Philips Morris ve BAT Grubu sigaralara 5 Mayıs itibarı ile 2 TL zam geldi. Normalde Temmuz ayında yapılması beklenen zam enflasyon verilerindeki artışın da etkisiyle birlikte sürpriz şekilde bugün zamlandı. 

  • Şimdilik Philip Morris Grubu sigaralara zam gelmiş olsa da yarın veya hafta sonu diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

  • ZAMDAN SONRA SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Hatırlanacağı gibi sigara fiyatlarına son zam geçtiğimiz Mart ayında yapılmıştı. 

  • Son zammın ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 lirayı gördü.

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