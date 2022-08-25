En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları yaşanılan son dakika gelişmeleriyle birlikte değişiklik gösteriyor. Son olarak JTİ, Philip Morris ve BTİ gruplarına 2 TL zam uygulanırken, sigara fiyatlarına 9 TL zam geleceği iddiaları sosyal medyada yer alıyor. Zam iddialarıyla birlikte "Sigara fiyatlarına zam mı geldi? araştırmaları hız kazanırken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte, 25 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları...