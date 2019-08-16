16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekstil fabrikasında sigara içince işinden oldu. Yerel mahkeme "uyarı ile sonuç alabilirdiniz" diyerek tazminat talebini kabul etti. Yargıtay "bu tür iş yerinde sigara içmenin tehlikesini herkes bilir, fesih haklı" dedi
Yargıtay'ın kararına konu olay 2015 yılında Bursa'da yaşandı. Bir tekstil fabrikasında 2013 yılından beri jet boya operatörü olarak çalışan işçinin, işyerinde sigara içmesi nedeniyle işine son verildi. İşine haksız bir şekilde son verildiğini belirten işçi konuyu yargıya taşıdı.
YEREL MAHKEME İŞÇİYİ YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU
Bursa 3. İş Mahkemesi'de görülen davada işçi, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle davanın kabul edilmesini ve kendisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verilmesini istedi. Davacı işçinin işyerinde çalışırken sigara içtiğinin tespit edilmesi üzerine savunmasının alınmasının ardından iş akdinin feshedildiğini belirten şirket avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Tarafları dinleyen Mahkeme, feshin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verdi. Kararda, feshe dayalı olay nedeni ile daha önceden verilmiş bir ihtarının bulunmadığı, ihtarla sonuç alınacabilecek bir olayın feshe gerekçe olamayacağı belirtildi.
YARGITAY: FESİH HAKLI
Bu karar şirket avukatları tarafından temyiz edilince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi. Daire "fesih haklı" diyerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, iplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan işyerinde sigara içmenin yasak olmasının işin gereği olduğu ifade edildi. Yargıtay kararında, "Yapılan işin niteliği dikkate alındığında iş yerinde imalat sırasında sigara içmenin ne kadar tehlikeli olacağı ortadadır. Davacı sigara içerek iş güvenliğini doğrudan doğruya tehlikeye düşürmüştür. Davacının bu davranışı İş Kanunu'na aykırı olup işveren feshinin haklıdır" denildi
Yargıtay'ın bu kararı sonrası yeniden yapılacak yargılamada, yerel mahkeme işçinin, ihbar ve kıdem tazminatı talebinin reddine karar verecek.
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