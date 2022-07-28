Sigara fiyatları güncel liste araştırmaları sigara zammı iddialarının ardından hız kazandı. ÖTV zammı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,71'den 0,79'a yükselirken yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesinin yapılmayacağı da açıklanmıştı. 2 Temmyuz günü itibariyle JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubu sigaraları peş peşe 2 TL zam gelirken gözler yeni sigara zammı iddialarına çevrildi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, 28 Temmuz 2022 güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...