Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Sıfır Atık Sistemi'ni kuran 61 bin kurum/kuruluşun binasına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildi.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesiyle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amaçlanıyor.
2017 itibarıyla aşamalı olarak mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerlerinde, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu, atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulamaya geçirilmesi ve 2023'e kadar da ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde 112 bin kurum/kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmasına başlandı.
Sıfır atık uygulamalarının sistemli yürütülmesi, sıfır atık sistemine geçecek kurumlara ve mahalli idarelere yol gösterilmesi ve sistemi kuran yerlere prestij kazandırılması amacıyla 12 Ocak 2020 itibarıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran mahalli idareler ile bina ve yerleşkelere "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verilmeye başlandı. Buna göre, bugüne kadar 61 bin kurum/kuruluşun binasına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildi.
Belediye hizmet alanında sıfır atık yönetim sistemini kurarak, belge başvurusunda bulunan belediye sayısı ise 63 oldu. Bu belediyelerden 41'inin yerleşim alanı, "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı.
Öte yandan belediyelerin Sıfır Atık Proje dosyaları, 2020 yılı itibarıyla değerlendirilmeye başlanırken, Bakanlığa sunulan 290 belediyenin projesi içinden 162'si uygun bulundu.
13,6 MİLYON KİŞİYE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ
Kurum kuruluşlar ile mahalli idarelerin envanterinin oluşturulması, sistem üzerinden belge düzenlenmesi amacıyla kurulan Sıfır Atık Bilgi Sistemi kullanıcı sayısı da 124 bine ulaştı.
Uygulamanın başlamasından bu yana sıfır atık yaklaşımı, belediyeler, kurum kuruluşlar, ve sanayiciler başta olmak üzere, birçok hedef kitle tarafından sahiplenilerek, hızla yaygınlaşmaya başladı.
Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, havaalanları, limanlar, terminaller, akaryakıt istasyonları, konaklama tesisleri, eğitim kurumları, AVM ve zincir marketlere yönelik dijital ortamda Sıfır Atık seminerleri düzenlendi.
Bu kapsamda, Haziran 2017'den Eylül 2021'e kadar 13,6 milyon kişiye Sıfır Atık Eğitimi verildi.
Ayrıca okullarda da "sıfır atık sistemi", "geri dönüşümün önemi" gibi konularda hazırlanan eğitim programları uygulanmaya başladı.
Bakanlık, ayrıca hedef kitlelere yönelik 11 Sıfır Atık Uygulama Kılavuzu da hazırladı.
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