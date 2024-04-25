Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sıfır aldığı araç hasarlı çıktı: Hayatının şokunu yaşadı

        Sıfır aldığı araç hasarlı çıktı: Hayatının şokunu yaşadı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Fatih Vural, Muğla'ya gidererek 1 milyon 300 bin liraya aldığı sıfır kilometre aracını şüphe üzerine ekspertize götürdü. Yılların birikimi ile aldığı sıfır otomobilin hasarlı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşayan Vural, yetkili bayi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:13 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıfır aldığı araç hasarlı çıktı: Hayatının şokunu yaşadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da yaşayan 41 yaşındaki Fatih Vural, birikimleri ile sıfır kilometre araç almaya karar verdi.

        Aradığı aracı Muğla’da bulan Vural, kendi imkanlarıyla kentteki yetkili bayiye giderek işlemleri tamamladı.

        Aracını şubat ayında teslim alan Vural, birkaç gün sonra arkadaşının aracında boya olduğunu söylemesi üzerine, ekspertizin yolunu tuttu.

        Vural, ekspertiz raporunda öğrendikleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan ekspertizde aracın muhtelif yerlerinde lokal boyalar olduğu ve belli noktalarında oynamalar olduğu ortaya çıktı.

        REKLAM

        "DİREKLERİNE KADAR BOYAMIŞLAR"

        Hayatının şokunu yaşayan Vural, "Meğerse benim sıfır diye aldığım araç, hasarlı bir araçmış. Kısacası hasarlı, toplama aracı bana sıfır diye satmışlar" dedi.

        Araç sahibi Vural sözlerine şöyle devam etti:

        "Şubat ayında Muğla’daki Turgut Peugeot Bayisinden aracı sıfır olarak teslim aldım. Salihli’ye aracımı getirdikten sonra sanayi sitesindeki arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşım aracımda boya olduğunu söyledi. Bende şüphe üzerine aracımı ekspertize götürdüm. Yapılan ekspertizde aracımın muhtelif yerlerinde lokal boyalar olduğu tespit edildi. Direklerine kadar aracımı boyamışlar. Ayrıca çamurluk kaputta aşırı derece oynamalar mevcut, sök-tak yapmışlar. Vidalarında aşırı derecede aşınma izleri, kapılardaki pimler çekiçle vurulmuş, ezilmiş izler, motor kısmında, turboya ait parçalarda spiral taşıyla kesilmiş gibi izler mevcut. Fakat aracımı alırken bunların bilgisi kesinlikle bana bildirilmedi. Ben bunları genel merkeze bildirdim. Bana aracımı almış olduğum bayiye götürmemi söylediler. Bende aracımı bayiye geri götürdüm. Bayi inceledi, bana aracımda sök-tak parçalar olduğunu, fabrikasyon dışı boyalar tespit ettiklerini, bunu genel merkeze bildireceklerini söylediler. Bir hafta sonra beni genel merkezden arayıp, aracın orijinal olduğunu, banttan bu şekilde indirildiğini söylediler. Bunu söyleyince ben ikinci şoku yaşadım. Kesinlikle şuan kusurlarını ve hatalarını kabul etmiyorlar. Bundan sonra hukuki süreçlerimizi başlatacağız.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sıfır otomobil
        #hasarlı araç
        #Manisa
        #otomobil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri mi çıkarılacak?
        Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri mi çıkarılacak?
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Habertürk Anasayfa