Şifayı ilaçsız da bulabilirsiniz! Doğal yollarla boğaz ağrısına ve öksürüğe veda!
Soğuk havalarla birlikte artan boğaz yanması ve inatçı öksürükler, birçok kişinin ortak şikayeti haline geldi. Doktora gitmeden önce evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler sayesinde bu belirtileri hafifletmek mümkün. Bal-limon karışımından zencefilli çaya kadar en etkili doğal formülleri sizin için derledik…
DOĞAL FORMÜLLERLE BOĞAZ AĞRISINA VE ÖKSÜRÜĞE VEDA
Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği bu dönemde, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri giderek artıyor.
Pek çok kişi ilaçlara başvurmadan, evde hazırlanabilecek doğal karışımlarla bu rahatsızlıkları hafifletmenin yollarını arıyor. Doğru malzemelerle hazırlanan bitkisel çözümler, hem vücudu rahatlatıyor hem de bağışıklığı destekliyor.
BAL VE LİMONUN GÜCÜ
Bal, doğal bir antibakteriyel olarak boğazda oluşan iltihapları hafifletirken, limonun içerdiği C vitamini bağışıklığı güçlendirir.
Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı bal ve yarım limonun suyunu ekleyip karıştırmak, hem boğazı yumuşatır hem de öksürüğü hafifletir. Bu karışımı günde 2-3 kez içmek, özellikle sabah ve gece yatmadan önce boğazdaki yanmayı azaltır.
ZENCEFİL VE TARÇINLI ÇAY
Zencefil, doğal bir iltihap giderici ve balgam söktürücüdür. Tarçın ise öksürüğü hafifletir, boğazı rahatlatır. Bir bardak kaynar suya birkaç dilim taze zencefil ve bir çubuk tarçın ekleyin. 10 dakika demlendikten sonra süzün ve bir çay kaşığı bal ilave edin. Bu çay hem vücudu ısıtır hem de öksürük krizlerini yatıştırır.
ADAÇAYI GARGARASI
Adaçayı, yüzyıllardır boğaz enfeksiyonlarına karşı kullanılan en etkili bitkilerden biridir. Antiseptik özelliği sayesinde boğazdaki bakterileri azaltır. Bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı kuru adaçayı ekleyip 5-10 dakika demleyin. Ilıdıktan sonra süzerek gargara yapın. Gün içinde birkaç kez tekrarlamak, boğazdaki tahrişi hızla yatıştırır.
SOĞAN VE BAL KARIŞIMI
Soğan doğal bir antibiyotik etkisi gösterir. Bir adet kuru soğanı ince ince doğrayıp bir kavanoza alın, üzerine iki yemek kaşığı bal ekleyin. Karışımı birkaç saat bekletin, ardından süzerek elde edilen şurubu günde 2-3 kaşık tüketin. Bu formül, özellikle gece öksürüklerini hafifletmede etkilidir.
BUHAR VE NEMİN ÖNEMİ
Kuru hava, boğazı daha da tahriş eder. Bu nedenle ev ortamında nem seviyesini artırmak önemlidir. Ilık su dolu bir kaseye birkaç damla okaliptüs yağı damlatıp buharını solumak, hem burun tıkanıklığını açar hem de boğazı rahatlatır.
DENGELİ BESLENME VE DİNLENME
Doğal formüller etkili olsa da, boğaz ağrısı ve öksürükten kurtulmanın en kalıcı yolu bağışıklık sistemini desteklemektir. Bol su içmek, C vitamini açısından zengin meyveler tüketmek ve yeterince uyumak, iyileşme sürecini hızlandırır.
