Şifayı ilaçsız da bulabilirsiniz! Doğal yollarla boğaz ağrısına ve öksürüğe veda!

ZENCEFİL VE TARÇINLI ÇAY

Zencefil, doğal bir iltihap giderici ve balgam söktürücüdür. Tarçın ise öksürüğü hafifletir, boğazı rahatlatır. Bir bardak kaynar suya birkaç dilim taze zencefil ve bir çubuk tarçın ekleyin. 10 dakika demlendikten sonra süzün ve bir çay kaşığı bal ilave edin. Bu çay hem vücudu ısıtır hem de öksürük krizlerini yatıştırır.