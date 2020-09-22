Şiddet uygulayan eşini cezaevinden kurtardı!

Kayseri'de Mehmet N. (34),geçen yıl nisan ayında 5 yıllık eşi Kader N. (34) ile tartıştı. Mehmet N., tartışma sırasında eşine tokat attı. Gözünde morluk oluşan Kader N., polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin özür dilediği Kader N., ertesi gün şikayetinden vazgeçti; ancak Mehmet N. hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı. Mart ayında 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Mehmet N.'ye 5 ay hapis cezası verildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Kader ve Mehmet N. çifti, 23 Temmuz'da Kapadokya bölgesini gezdikleri sırada polis tarafından durduruldu. Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Mehmet N., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Mehmet N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YETKİLİLERDEN TAHLİYE İÇİN YARDIM İSTEDİ
Yaşanan olay sonrası Kader N., eşi hakkındaki şikayetini geri almasına rağmen dava açıldığını belirterek, 55 gündür Mehmet N.'nin cezaevinde yattığını söyledi. Kader N., yetkililerden eşinin tahliye edilmesini istedi.
AİLE BAKANLIĞI TAHLİYE İÇİN DEVREYE GİRDİ
Kader N.'nin yapılan haberlerde eşi Mehmet N. hakkında olumlu konuşması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi harekete geçti. Bakanlık yetkilileri Mehmet N.'nin tahliyesi için 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme, Bakanlık yetkililerinin talebini kabul ederek Mehmet N.'nin Nevşehir Kapalı Cezaevi´nden tahliyesine karar verdi. Kader N., 57 gün sonra eşi Mehmet N'ye kavuştu.
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