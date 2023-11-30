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        Haberler Magazin Şiddet iddiaları ortaya çıkmıştı! Dilan Polat’ın yakın arkadaşı Demet Akalın’a ateş püskürdü!

        Şiddet iddiaları ortaya çıkmıştı! Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Demet Akalın'a ateş püskürdü!

        Geçtiğimiz ay tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında şarkıcı Demet Akalın'dan beklenmedik bir iddia geldi. Bu söylemler karşısında Polat'ın yakın arkadaşı sosyal medyadan şarkıcıya ateş püskürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:04
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        • 1

          Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Polat ailesine dair Demet Akalın bomba iddialarda bulundu. Çıkan haberlere Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Canan Toprak sert yanıtlar verdi.

        • 2

          Sürekli eşine olan aşkını dile getiren Dilan Polat hakkında Demet Akalın, şiddet gördüğüne yönelik iddialar ortaya atmıştı. Akalın'ın iddialarından önce aynı konuda fenomen Banu Parlak konuşmuştu.

        • 3

          Ortaya çıkan iddiaların ardından Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Canan Toprak, sosyal medya hesabından şarkıcı Demet Akalın'a ateş püskürdü.

        • 4

          Canan Toprak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

          "Ben attığınız videoyu gördüm Demonun kuyruk acısını ben size anlatıcam az izin verin ama şunu size net söylüyorum Engin hiç bir zaman Dilana şiddet uygulamadı bunu ben asla görmediğim gibi hiç bir arkadaşıda evet böyle bişey vardı demez. Böyle anlatıldığı gibi bir durum yok olsa buna zaten başta Şükran teyze Sezgin abi izin vermezdi emin olun artık herkes ne konuşacağını şaşırdı gerçekten pes biz bildiklerimizi konuşsak sen nasıl ekranda kalacaksın peki?"

        • 5

          İşte Canan Toprak'ın paylaşımı...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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