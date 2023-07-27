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        Haberler Yaşam Sıcaklar nedeniyle rotayı yer altı şehrine çevirdiler

        Sıcaklar nedeniyle rotayı yer altı şehrine çevirdiler

        Kapadokya'da turistler, bunaltıcı sıcakların etkili olduğu vakitlerde serin yapısıyla bilinen yer altı şehirlerine yönelik turları tercih ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:31
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        • 1

          Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da turistler, ortalamanın üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle açık alanlardan çok bölgedeki yer altı şehirlerini geziyor.

        • 2

          Kapadokya'da çok sayıdaki yer altı şehrinden ziyarete açık tutulan Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin, Mazı ve Kayaşehir, son günlerde turistlerin gezdiği mekanların başında geliyor.

        • 3

          Sıcaklığın 35 dereceyi aştığı Nevşehir'de, tarihi medeniyetlerin izlerini taşıyan tünel ve odalardan oluşan yer altı şehirlerine inen turistler, hem tarihi bir yolculuğa çıkıyor hem de sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtuluyor.

        • 4

          Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, yerin onlarca metre altındaki kayadan oyma yer altı şehirlerinin, yazın serin, kışın ise ılık ortam sunduğunu söyledi.

        • 5

          Bölgeye gelen yerli ve yabancı turist kafilelerinin yer altı şehirlerinde yoğunluk oluşturduğunu kaydeden Onur, şöyle konuştu:

        • 6

          "Hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Yer altı şehirlerinde sıcaklık yaz kış 16-18 derece arasında oluyor. Dışarıdan misafirlerimiz yer altı şehirlerine geldiklerinde doğal klima ortamıyla karşılaşıyor ve burada rahatlıyor. Konuklarımıza Kapadokya'yı üç şekilde gezdiriyoruz. Yerin altında, yer yüzeyinde ve balonla gökyüzünden bölgeyi keşfedebiliyorlar.

        • 7

          Yer altı şehirlerinin milattan önce 1800'lü yıllara kadar uzanan tarihi var. Geçmiş medeniyetlerde insanların bu alanları savaş zamanlarında kullandığını biliyoruz. Tüf kayayla kaplı alanların oyulmasıyla inşa edilen bu yapılar, gezenlere serin ortam sunuyor."

        • 8

          TURİSTLER YER ALTI ŞEHRİNİN SERİN YAPISINDAN HOŞLANIYOR

          Çinli turist Chen Gong da 2 gündür Kapadokya'da bulunduğunu, özellikle öğle saatlerinde yer altı şehirlerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Dış alanlarda gezdikten sonra serin olduğu için buraya geldik. Kapadokya çok güzel bir yer. Bu coğrafi alanı herkesin görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

        • 9

          Hint turist Rajesh Narang ise bölgede aynı gün içinde farklı alanlarda farklı mevsimleri yaşayabildiğini anlatarak, "Bu mağaraların içinde yürümek harika bir duygu. Bu deneyimi yaşamak beni çok mutlu etti. Kapadokya paha biçilmez bir yer. Sıcak havada zorlukla yürüyüp serin havayı deneyimleyebilirsin. Böyle bir bölgenin gezegenimizde olduğunu bilmek güzel" dedi.

        • 10

          ABD'li turist Anderson Morris, yer altı şehirlerinin dışarıdaki sıcak havanın aksine doğal klimalı olduğunu, yerin altında gezinti yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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