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Kısaca yıllık sıcaklık ortalamasının 20 santigrat dereceyi bulduğu iklim tiplerine sıcak iklimler ya da sıcak kuşak iklimleri adı verilmektedir. Peki, sıcak iklimler kaça ayrılır? Sıcak iklimler isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Sıcak İklimler Nelerdir?

Sıcak iklimler hangileri sorusuna cevap vermeden önce sıcak iklimin ne anlama geldiğinden bahsetmek yerinde olacaktır. Ekvator çizgisi ise 30 derece enlemleri arasında görülen ve yıllık sıcaklık ortalamalarının 20 santigrat derece civarında olduğu iklim tipinde sıcak iklim ya da sıcak kuşak iklimleri adı verilmektedir. Soğuk havanın görülmediği ve ekvatordan uzaklaştıkça da gece ile gündüz arasında sıcaklık farklarının arttığı sıcak iklimlerde, yıllık yağış miktarı ise farklılık gösterebilmektedir.

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Peki, sıcak iklimler kaça ayrılır? Sıcak kuşak iklimleri kendi içinde ekvatoral, savan, çöl ve muson iklimi olmak üzere 4 farklı iklim tipine ayrılmaktadır.

Sıcak İklimler Nerede Görülür?

Sıcak iklimler yıllık sıcaklığın 20 santigrat dereceyi bulduğu Ekvator çizgisi ile 30 derece enlemleri arasında görülmektedir. Yağış özelliklerinin ve miktarının değişkenlik gösterdiği, soğuk havanın yılın hiçbir döneminde yaşanmadığı ve Ekvator çizgisinden uzaklaştıkça günlük sıcaklık farklarının arttığı bu iklim türünde, güneş ışınları yıl boyunca ya dik ya da dike yakın bir açıyla yeryüzüne düşmektedir.

Sıcak İklimler Özellikleri

Sıcak iklimlerin ya da sıcak kuşak iklimlerinin kendi içinde ekvatoral, muson, savan ve çöl olmak üzere 4 ayrı iklim türüne ayrıldığından bahsetmiştik. Şimdi gelin, bu sıcak iklimler özellikleri nelermiş ayrı başlıklar altında hep birlikte inceleyelim:

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Ekvatoral İklim

Ekvator çizgisi ve çevresinde görülen bu iklim tipi, her iki yarımkürede de 0 ile 10 derece enlemleri arasında varlığını sürdürmektedir.

Yıllık sıcaklık farkının çok az olduğu ekvatoral iklimde, yıllık sıcaklık ortalaması ise 25 ile 30 santigrat derece arasında seyretmektedir.

Yıllık ortalama yağışın 2000 mm’nin üzerinde olduğu bu iklim türünde gür ormanlar dikkat çekicidir.

Her bölgenin yağışlı olması, bu coğrafyalarda akan akarsuların düzenli bir rejime sahip olmasına olanak sağlamaktadır.

Güneş ışınları yıl boyunca dik ya da dike yakın bir açıyla yeryüzüne düşer.

Endonezya, Malezya ve Gine Körfezi’nde bu iklim etkilidir.

Muson İklimi

Denizden karaya doğru esen Muson rüzgarlarının belirleyici olduğu bu iklim türünde yazları oldukça yağışlı, kışları ise kurak geçmektedir.

Yıl boyunca sıcaklıklarda ciddi değişiklikler görülmez.

Kışın yapraklarını döken muson ormanları, bu iklimin bitki örtüsünü meydana getirirler.

Hindistan, Kuzey Avusturalya ve Madagaskar bu iklimin etkisi altındadır.

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Savan İklimi

Her iki yarımkürenin 10 ile 20 derece enlemleri arasında görülmektedir.

Bu iklimin bir diğer ismi de subtropikal iklimdir.

Yaz aylarının oldukça yağışlı olduğu bu iklimde bitki örtüsü savan adı verilen uzun boylu otlardan meydana gelmektedir.

Çöl İklimi

Her iki yarımkürede Yengeç ve Oğlak dönencesi etrafında etkili olan bu iklimde, yağış ortalaması çok azdır.

Kurumuş ve dikenli otlar ve çalılar doğal bitki örtüsünü meydana getirirler.

Sıcaklık farkları fazla olduğu için bu iklim tipinde kayalar, fiziksel olarak parçalanarak ufalanırlar.

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