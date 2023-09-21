Sıcak iklimler nelerdir, kaça ayrılır? Sıcak iklimlerin özellikleri nedir?
Bir coğrafyada uzun süre boyunca gözlemlenen hava olayların yıllık ortalamasına iklim adı verilmektedir. O coğrafyanın maruz kaldığı sıcaklık, rüzgarların yönü ve türü, hava basıncı ve yağış miktarı gibi değişkenler bir bölgenin iklimi belirlemektedir. Uzun süre gözlemlenen meteorolojik olayların ortalaması olan iklim, birtakım çevresel faktörlerden de etkilenmektedir.
Kısaca yıllık sıcaklık ortalamasının 20 santigrat dereceyi bulduğu iklim tiplerine sıcak iklimler ya da sıcak kuşak iklimleri adı verilmektedir. Peki, sıcak iklimler kaça ayrılır? Sıcak iklimler isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Sıcak İklimler Nelerdir?
Sıcak iklimler hangileri sorusuna cevap vermeden önce sıcak iklimin ne anlama geldiğinden bahsetmek yerinde olacaktır. Ekvator çizgisi ise 30 derece enlemleri arasında görülen ve yıllık sıcaklık ortalamalarının 20 santigrat derece civarında olduğu iklim tipinde sıcak iklim ya da sıcak kuşak iklimleri adı verilmektedir. Soğuk havanın görülmediği ve ekvatordan uzaklaştıkça da gece ile gündüz arasında sıcaklık farklarının arttığı sıcak iklimlerde, yıllık yağış miktarı ise farklılık gösterebilmektedir.
Peki, sıcak iklimler kaça ayrılır? Sıcak kuşak iklimleri kendi içinde ekvatoral, savan, çöl ve muson iklimi olmak üzere 4 farklı iklim tipine ayrılmaktadır.
Sıcak İklimler Nerede Görülür?
Sıcak iklimler yıllık sıcaklığın 20 santigrat dereceyi bulduğu Ekvator çizgisi ile 30 derece enlemleri arasında görülmektedir. Yağış özelliklerinin ve miktarının değişkenlik gösterdiği, soğuk havanın yılın hiçbir döneminde yaşanmadığı ve Ekvator çizgisinden uzaklaştıkça günlük sıcaklık farklarının arttığı bu iklim türünde, güneş ışınları yıl boyunca ya dik ya da dike yakın bir açıyla yeryüzüne düşmektedir.
Sıcak İklimler Özellikleri
Sıcak iklimlerin ya da sıcak kuşak iklimlerinin kendi içinde ekvatoral, muson, savan ve çöl olmak üzere 4 ayrı iklim türüne ayrıldığından bahsetmiştik. Şimdi gelin, bu sıcak iklimler özellikleri nelermiş ayrı başlıklar altında hep birlikte inceleyelim:
Ekvatoral İklim
Muson İklimi
Savan İklimi
Çöl İklimi