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        "Sıcak havalarda koyu renk elbise ve yağlı yiyeceklerden uzak durun"

        Bingöl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Sefer Özgen, son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunarak, özellikle risk grubunda bulunan vatandaşların saat 10 ile 16 arasından dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkan vatandaşlarında koyu renk, sentetik, plastik ve naylon türü elbiselerden uzak durmaları gerektiğini söyledi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 12:11
        Sıcak havalarda koyu renk kıyafet giyenlere uyarı!
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        Bingöl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Sefer Özgen son günlerde Türkiye genelinde artan hava sıcaklıkları nedeni ile risk grubunda bulunan yaşlı, hasta, hamile ve çocuklara uyarılarda bulundu. Özgen, 50 yaş üzeri ve 0-5 yaş arası kişilerin özellikle gündüz 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti.

        SENTETİK VE KOYU RENKLİ GİYSİLERDEN KAÇININ

        Dr. Özgen, ''Kronik hastalığı, kalp, böbrek, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan tüm hastalarımızı ve gebeler risk altındadır. Risk altında olan kişilerin saat 10 ile 16 arası yani bizim öğleden ikindi sonrasına kadar güneşe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Güneşe çıktıklarında diğer saatlerde şapka kullanmaları, gözlük kullanmaları, özellikle sentetik, naylon, plastik kıyafetlerden uzak durmalarını, ince ve beyaz türü açık renk elbise giymelerini tavsiye ediyoruz. Koyu renk elbiseleri giymemelerini tavsiye ediyoruz, varsa güneş kremlerini kullanmalarını istiyoruz'' dedi.

        BAŞ AĞRISI, HALSİZLİK VE VÜCUTTA MORARMA OLURSA DİKKAT!

        Özellikle havanın sıcak olduğu saatlerde dışarıya çıkanlarda baş ağrısı, halsizlik, vücutta morarmalar, bilinç kaybı ve bilinç değişikliğine kadar değişen semptomların görülebileceğini vurgulayan Dr. Özgen, ''Böyle birini gördüğümüz taktirde solunum yolunu açık olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Hastanın üstünü soyacağız, mümkünse hemen gölgelik bir ortama alacağız, soğuk kompressler uygulayacağız, mutlaka varsa yanımızda tuzlu veya şekerli su içireceğiz. Çünkü tuz ve şeker kaybı çok fazla olmuşsa geri dönüşümsüz böbrek ve kalp hastalığına sebep olabilir, sonra vücut ısısı 40 dereceyi aşmışsa mutlaka 112'yi arayacağız hastaneye hastamızı göndereceğiz'' diye konuştu.

        RİSK GRUBUNDAKİLERE "10.00 İLE 16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI!

        Sıcak havalarda yağlı ve ağır yemeklerden uzak durulması gerektiğini bildiren Dr. Özgen, ''Risk grubundaki kişiler saat 10.00 ile 16.00 arası dışarı çıkmamalı, ince ve açık renk elbiseler, daha çok pamuk türü elbiseler giymelidir. Ağır yemeklerden özellikle sıcak saatlerde alkol, sigara gibi şeylerden uzak durmalılar. Sıvı tüketimi kesinlikle arttırılmalıdır, kızartma türü gıdalardan uzak durmalıdır'' şeklinde konuştu.

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