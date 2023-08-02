Sıcak havada güneş çarpmasına dikkat!

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, 1-6 Ağustos tarihleri arasında halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren bölge genelinde 2 ila 4 derece artmasının beklendiğini bildirmişti.

GÜNEŞ ÇARPMASI ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir, yaz aylarında hasta sayılarında artış olduğunu belirterek, yüksek sıcaklar tüm hastalıkları etkileyebildiği için çokça dikkat edilmesi gerektiğini, normal hasta olmayan insanları da etkileyebileceğini söyledi.

Hiçbir hastalığı olmadığı halde güneş çarpmasına bağlı olarak meydana gelen hastalıkların başında; cilt ödemi, ciltte oluşan kızarıklıklar ve kas kramplarının geldiğine değinen Dr. Gökdemir, "En ağır tablosu ise klasik olarak bilinen güneş çarpmasıdır. Diğer hastalıklara yakalananlar hastanede belli bir tedavi ve tedbir sonrası çabuk taburcu olabiliyorlar. Ancak güneş çarpması öldürücü olabildiğinden bu hastaları hastanede yatırıp süreci takip etmek lazım" dedi.

İnsan vücudunun normal sıcaklığının 36-37 buçuk derece arasında olduğunu ifade eden Gökdemir, "Sıcak havalarda çevre ısısının artması sonucu vücut bu ısıyı absorbe eder. Fizyolojik bir mekanizmayla kendini regüle etmeye çalışır. Ancak bir noktadan sonra artık regülasyon ortadan kalkıyor. Yani vücut ısısı 40 dereceye geldiği zaman kendi kendine düzelemiyor. Bu tür hastalarda ateş düşürücüler, ateşi düşürmeye yetmiyor ve hiçbir faydası da yoktur. Soğuk su uygulaması, sıvı replasmanı ve serin bir ortama alacak bir şekilde tedavi ediliyor. Bu hastaların hastanede yatırılması gerekiyor" diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE GÜNDE 'EN AZ 3 LİTRE SU TÜKETİN' TAVSİYESİ

Kronik hastalığı olup güneşten etkilenen hastaların olduğunu aktaran Dr. Gökdemir, "Bunlar kalp hastaları, karaciğer hastalığı, ilaç bağımlıları olan hasta gruplarıdır. Var olan grubu daha da ağırlaştırabilir. Sıcak havalarda bu hastaları dışarı çıkarmamak lazım. Sıcak havalara özellikle saat 11.00 ila 15.00 arası mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması lazım. Dışarı çıkıldığı zaman da bol ve açık renkli elbiselerin giyilmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca gün içerisinde de sık sık duş almaları, bol sıvı tüketmeleri ve beslenmeye dikkat edilmesi lazım. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların günde en az 3 litre su içmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kalp ve tansiyon hastalarının daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Gökdemir, "Kalp hastaları, genellikle tansiyon ve kalp ilacı kullanan insanlar, bunların hepsi sodyum potasyum dengesi üzerine etki eden ilaçlardır veya periferik damar üzerine etkili olan ilaçlardır. Sıcaklıklar, tuz kaybına neden olur. Bir de bu ilaçları kullanan vatandaşlar olunca bu durum hızlanabilir. Bunun için özellikle bu hastaların daha çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.