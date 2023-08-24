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        Haberler Sağlık Sıcak hava kan bağışını düşürdü

        Sıcak hava kan bağışını düşürdü

        Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, hazirandan itibaren artan hava sıcaklıklarının bölgelerinde kan bağışlarını olumsuz etkilediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:54
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        Sıcak hava kan bağışını düşürdü
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        İzmir, Manisa ve Aydındaki 95 hastanenin ihtiyacını karşılamak üzere günde ortalama 1500 ünite kan bağışı toplamayı hedefleyen Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne yapılan bağışlar, hazirandan bu yana günde 700-800 üniteye kadar düştü.

        Barış Dolaş, bağışçı sayısının düşmesi nedeniyle bölgelerindeki bazı ameliyatların ertelenmek durumunda kalabildiğini belirtti.

        ÖNYARGILAR KAN BAĞIŞINI ENGELLİYOR

        Türkiye genelinde kan stoklarının kritik seviye altında olmadığını ama yaşanabilecek bir deprem gibi afet durumlarında kanın her zaman gerekli olduğunu aktaran Dolaş, "Vatandaşlarımız sıcak havalarda kan bağışı yaparsam eğer sağlığımla alakalı sıkıntı yaşarım, sıcak havadan etkilenirim, hastalık bulaşır gibi önyargılar ya da korkularından dolayı kan bağışından uzak duruyor" dedi.

        Dolaş, vatandaşların sıcak havalarda da kan bağışında bulunabileceğini işaret ederek şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız sıcak havadan dolayı haklı olarak bir kaygıya sahipler, acaba kan bağışına gelip araçlarda kan bağışında bulunduktan sonra, sıcak havayla birlikte bir sağlık sorunu yaşar mıyım? diye. Kurumumuzdaki tüm araçlarda iklimlendirme var. Kişiler, kan bağışında bulunduktan sonra biz onları hemen göndermiyoruz. Yaklaşık 15 dakika ikram bölümüne alıyoruz. Tamamen geldikleri şekilde tansiyon ve şekerleri normal düzeye ulaştığında araçlarımızdan uğurluyoruz. Kişiler bu bekleme süresini bizim yönlendirmemiz ve talimatlarımıza uyarak geçirdiği sürece bağıştan sonra sıcak havalardan kaynaklanan sağlık problemi yaşamayacaklardır."

        Kan bağışında bulunan 35 yaşındaki Hakan Bayram ise daha önce 37 kez kan verdiğini, bugüne kadar sağlık açısından hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

        3 AYDA BİR KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR

        Kan vermenin önemine değinen Bayram, "Korkulacak bir şey yok. Kan bağışı insanların 30-35 dakikalarını alıyor. Herkes 3 ayda bir kan bağışında bulunabilir" diye konuştu.

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