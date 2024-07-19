"Sıcak çarpmaları komaya sokabilir"
Sıcak çarpmasının genellikle bireyin yeterli sıvı alamamasından kaynaklı beyindeki kontrol merkezinin vücut ısısının yönetimini kaybetmesiyle ortaya çıktığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, bu durumun başta yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar olmak üzere bütün yaş grubunu etkileyebileceğini söyledi
Bu yaz yaşanan yüksek sıcaklık değerleri sebebiyle bir sağlık kuruluşuna başvuran sıcak çarpması vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Sıcak çarpmasını ise oluşturduğu sonuçlar nedeni ile hafife almamak gerekiyor.
Sıcak çarpmasının genellikle bireyin yeterli sıvı alamamasından kaynaklı beyindeki kontrol merkezinin vücut ısısının yönetimini kaybetmesiyle ortaya çıktığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, bu durumun başta yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar olmak üzere bütün yaş grubunu etkileyebileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.
BİLİNÇ KAYBINA YOL AÇABİLİR
Sıcak çarpmasının en önemli belirtilerinin huzursuzluk, bayılma hissi, halsizlik, yüksek ateş ve gözlerde kararma olduğunu anlatan Doç. Dr. Aktaş, güneş çarpmasının bireyi komaya (bilinç kaybı) sokabilecek kadar ciddi durumlara yol açabileceğini bu nedenle de hava sıcaklığı özellikle 40 santigrat dereceden fazla olan bölgelerde tedbirli olunması gerektiğini söyledi.
YÜKSEK NEM DE ETKİLİ
Yüksek sıcaklık değerlerinin yanı sıra artan nem oranlarının da hava aşırı sıcak olmasa bile sıcak çarpmasına yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Aktaş, “Örneğin; sıcaklığın 30 santigrat derecede olduğu bir yerde nem oranı yüzde 100 ise sıcak çarpması yaşanabilir. Ayrıca eğer çalışma ortamı aşırı sıcak ise yine sıcak çarpması gelişebilir. Fırınlar ve hamamlar buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi yerlerde çalışan bireylerin sık sık serin bir yere çıkarak hava almaları ve bol miktarda su tüketmeleri önemlidir” dedi.
TIBBİ YARDIM GEREKEBİLİR
Güneş çarpmasının dikkatli olunmaz ise herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunu hattırlatan Doç. Dr. Aktaş, “Güneş çarpmasının fark edilmesi halinde vücut sıcaklığını dengelemek için birey hemen serin bir yere alınarak soğutma yapılması gerekir. Vücut sıcaklığı en hızlı şekilde düşürülmelidir. Aksi takdirde bu durum bireyde bilinç kaybına yol açabilir. Soğutma için; soğuk su, buz ve imkân var ise soğutucu battaniye kullanılmalıdır. 37,5 - 38 santigrat dereceler ilk adım için çok önemlidir. Ancak vücut ısısı daha da düşer ise bu sefer hastanın şok geçirme ihtimali ortaya çıkar. Bundan dolayı soğutma yapılırken zaman kaybetmeden mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir” diye konuştu.
BASİT ÖNLEMLERLE KORUNMAK MÜMKÜN
Güneş çarpmasına karşı özellikle yüksek tansiyon, diyabet (şeker hastalığı) vb. kronik hastalıkları olanların çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Aktaş, alınabilecek önmeleri ise söyle sıraladı: "Bol su ve sıvı tüketin. Su tüketmek için susamayı beklemeyin. Sıcak ve nemli havalarda özellikle de öğle saatlerinde dışarıda olmamaya çalışın. Dışarı çıkmanız gerekiyor ise saat 16’dan sonra çıkın. Dışarıdayken mutlaka şapka veya şemsiye kullanın. Açık renkli, pamuklu kıyafetler giyinin. Güneş koruyucu kremler kullanın."