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        Haberler Magazin İpek Filiz Yazıcı "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor" paylaşımına gelen yorumlara açıklama yaptı - Magazin haberleri

        İpek Filiz Yazıcı: Baldız tehlikeli sularda yüzüyor

        İpek Filiz Yazıcı, eşi Ufuk Beydemir ve kız kardeşi Duru Yazıcı'nın fotoğrafını esprili bir not ile yayımladı. Fakat Yazıcı, "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor" notunu düştüğü paylaşımına gelen yorumlar üzerine açıklama yaptı; "Anlaşılmayacağını düşünmemiştim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 08:49 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:51
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          Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile iki yıllık birlikteliklerini 22 Ekim 2022'de İtalya'da nikâh masasına taşımıştı.

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          Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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          "BALDIZ TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR"

          23 yaşındaki oyuncu, eşi Ufuk Beydemir ve kız kardeşi Duru Yazıcı'nın bu fotoğrafına esprili bir not düşerek "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor. Eniştesi çok sever böyle şeyleri" ifadeleriyle yayımladı.

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          "ANLAŞILMAYACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

          Fakat İpek Filiz Yazıcı, "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor" paylaşımına gelen yorumların ardından açıklama yapma gereğinde bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Espri anlamayanlara özel bilgilendirme; Arkadaşlar Duru, Ufuk'un sırtındaki sivilce/siyah noktaları sıkmaya çalışıyor. Ufuk da bu tarz şeylerden hiç hoşlanmaz. Fotoğrafa bakınca ne yaptığı bence belli olduğu için bu kadar da anlaşılmayacağını düşünmemiştim. Teşekkürler iyi günler.

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