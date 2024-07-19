İzmir'deki yangın kontrol altında!
İzmir Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "An itibariyle tüm yangınlar kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu
- 1
İzmir'in Buca ilçesinde başlayıp, Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın ikinci gününde kontrol altına alındı.
- 2
DHA'nın haberine göre yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı.
- 3
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu.
-
- 4
Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye edildi.
- 5
Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.
- 6
ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMASI TEHDİDİ ENGELLENDİ
Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.
-
- 7
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, "An itibariyle tüm yangınlar kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12