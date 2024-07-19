Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, 4 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Uzmanlar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması uyarısında bulunuyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İKİ BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE
Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 35, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
İZMİR: 40, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 36, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BURSA: 37, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE: 37, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu
DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 41, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 41, Az bulutlu ve açık
HATAY: 34, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 34, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 36, Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 30, Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT: 31, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 33, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 31, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 36, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 33, Parçalı bulutlu
TRABZON: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ARTVİN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 29, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık