Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kuzeniyle oyun oynayan 4 yaşındaki Yağız Alp Gül, dengesini kaybedip 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Yağız Alp kurtarılamadı. Küçük çocuğun ailesi gözyaşına boğuldu
Kocaeli'nde yürekleri yakan olay, önceki gün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi.
4. KATIN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre Yağız Alp Gül (4), 4'üncü kattaki evlerinde kuzenleriyle oynarken, dengesini kaybedip açık olan pencereden düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Taş zemine çarpıp ağır yaralanan Gül, yakınları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ancak Yağız Alp Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.