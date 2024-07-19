Kocaeli'nde yürekleri yakan olay, önceki gün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Yağız Alp Gül (4), 4'üncü kattaki evlerinde kuzenleriyle oynarken, dengesini kaybedip açık olan pencereden düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Taş zemine çarpıp ağır yaralanan Gül, yakınları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ancak Yağız Alp Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.