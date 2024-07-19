Depremzede illerde istihdam toparlanamadı
Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilden 6'sında işgücüne katılım, 8'inde ise istihdam azaldı. Depremzede illerden 5'inde işsizlik arttı. Depremzede bazı illerde işsizliğin azalmasında işgücüne katılma oranının düşmesi etkili oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in verileri, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ildeki tabloyu da ortaya koydu.
Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan, en düşük ise yüzde 38,5 ile Siirt’te ölçüldü.
Deprem illerinde işgücüne katılma oranında dramatik düşüş kaydedildi. İşgücüne katılma oranı Adıyaman’da 6,9 puan, Hatay’da 5,3, Kahramanmaraş’ta 3,6, Malatya’da 2,5, Adana’da 1,2 puan düştü.
Türkiye genelinde 2023 yılında işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari, en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.
Depremzede illerde işsizlik oranı önceki yıla göre Hatay’da 1,2 puan, Osmaniye’de 2,5, Gaziantep'te 1,0, Kilis’te 1,8, Şanlıurfa’da 0,3 puan arttı. Buna karşılık Adıyaman’da 5,0, Diyarbakır’da 1,6, Malatya’da 0,8, Adana’da 1,2, Kahramanmaraş’ta 0,4 puan arttı. 2023 yılında Hakkari (yüzde 23,3) ve Van’ın (yüzde 19,1) ardından en yüksek işsizlik Osmaniye (yüzde 16,7), Hatay (yüzde 15,6) Kahramanmaraş’ta (yüzde 14,6) görüldü.
Adıyaman başta olmak üzere Malatya, Kahramanmaraş ve Adana’da işsizlik oranının azalmasında işgücüne katılım oranında yaşanan düşüş etkili oldu. İşgücü piyasasına katılan sayısı azaldığı için işsizlik oranı da gerileme kaydetti.
Türkiye genelinde istihdam oranı yüzde 48,3 ölçülürken, en yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan’da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt’te kaydedildi.
İstihdam katılım oranı deprem illerinden Hatay’da 5,1 puan, Adıyaman’da 3,4, Kahramanmaraş’ta 2,9, Malatya’da 1,9, Osmaniye’de 1,8 puan azaldı.