Depremzede illerde istihdam toparlanamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in verileri, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ildeki tabloyu da ortaya koydu.

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 oldu. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan, en düşük ise yüzde 38,5 ile Siirt’te ölçüldü.

Deprem illerinde işgücüne katılma oranında dramatik düşüş kaydedildi. İşgücüne katılma oranı Adıyaman’da 6,9 puan, Hatay’da 5,3, Kahramanmaraş’ta 3,6, Malatya’da 2,5, Adana’da 1,2 puan düştü.

İl düzeyinde işgücüne katılma oranı 2022 2023 İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Oran Oran Değişim (%) TR Türkiye 53,1 53,3 0,2 TR100 İstanbul 56,11 56,96 0,85 TR211 Tekirdağ 60,96 60,62 -0,34 TR212 Edirne 56,81 59,21 2,4 TR213 Kırklareli 54,3 54,14 -0,16 TR221 Balıkesir 50,28 52,24 1,96 TR222 Çanakkale 53,31 52,52 -0,79 TR310 İzmir 54,39 54,07 -0,32 TR321 Aydın 52,8 52,74 -0,06 TR322 Denizli 55,34 54,69 -0,65 TR323 Muğla 55,83 55,39 -0,44 TR331 Manisa 56,12 57,43 1,31 TR332 Afyonkarahisar 52,63 54,91 2,28 TR333 Kütahya 52,84 52,29 -0,55 TR334 Uşak 52,96 53,07 0,11 TR411 Bursa 55,52 55,96 0,44 TR412 Eskişehir 53,23 52,91 -0,32 TR413 Bilecik 52,72 53,13 0,41 TR421 Kocaeli 56,85 58,57 1,72 TR422 Sakarya 57,84 58,56 0,72 TR423 Düzce 56,74 59,05 2,31 TR424 Bolu 55,07 58,23 3,16 TR425 Yalova 52,68 53,81 1,13 TR510 Ankara 53,67 54,58 0,91 TR521 Konya 50,92 51,98 1,06 TR522 Karaman 52,59 54,53 1,94 TR611 Antalya 58,65 59,47 0,82 TR612 Isparta 52,04 54,67 2,63 TR613 Burdur 55,91 55,03 -0,88 TR621 Adana 52,11 50,87 -1,24 TR622 Mersin 52,13 49,5 -2,63 TR631 Hatay 50,35 45,05 -5,3 TR632 Kahramanmaraş 49,21 45,6 -3,61 TR633 Osmaniye 47,99 47,31 -0,68 TR711 Kırıkkale 47,39 46,56 -0,83 TR712 Aksaray 49,92 50,3 0,38 TR713 Niğde 51,85 48,76 -3,09 TR714 Nevşehir 53,9 52,97 -0,93 TR715 Kırşehir 44,83 44,25 -0,58 TR721 Kayseri 49,62 49,98 0,36 TR722 Sivas 50,78 51,11 0,33 TR723 Yozgat 50,22 52,74 2,52 TR811 Zonguldak 48,44 52,65 4,21 TR812 Karabük 48,25 49,53 1,28 TR813 Bartın 53,65 55,16 1,51 TR821 Kastamonu 55,76 53,88 -1,88 TR822 Çankırı 49,93 51,88 1,95 TR823 Sinop 51,33 53,56 2,23 TR831 Samsun 56,01 55,38 -0,63 TR832 Tokat 54,23 54,05 -0,18 TR833 Çorum 50,34 48,13 -2,21 TR834 Amasya 53,13 52,06 -1,07 TR901 Trabzon 52,12 56,84 4,72 TR902 Ordu 56,67 55,06 -1,61 TR903 Giresun 58,51 58,3 -0,21 TR904 Rize 57,06 57,43 0,37 TR905 Artvin 56,72 57,3 0,58 TR906 Gümüşhane 50,25 51,85 1,6 TRA11 Erzurum 49,48 51,88 2,4 TRA12 Erzincan 50,79 49,06 -1,73 TRA13 Bayburt 53,06 52,94 -0,12 TRA21 Ağrı 46,93 48,65 1,72 TRA22 Kars 54,2 56,91 2,71 TRA23 Iğdır 50,88 55,84 4,96 TRA24 Ardahan 60,89 61,72 0,83 TRB11 Malatya 49,45 46,94 -2,51 TRB12 Elazığ 45,17 47,05 1,88 TRB13 Bingöl 49,41 48,08 -1,33 TRB14 Tunceli 49,42 48,78 -0,64 TRB21 Van 46,61 47,53 0,92 TRB22 Muş 57,5 49,78 -7,72 TRB23 Bitlis 52,29 47,85 -4,44 TRB24 Hakkari 48,54 49,88 1,34 TRC11 Gaziantep 49,08 49,14 0,06 TRC12 Adıyaman 51,81 44,92 -6,89 TRC13 Kilis 49,39 49,95 0,56 TRC21 Şanlıurfa 44,31 45,48 1,17 TRC22 Diyarbakır 40,64 40,77 0,13 TRC31 Mardin 43,13 43,54 0,41 TRC32 Batman 43,69 42,54 -1,15 TRC33 Şırnak 39,47 42,47 3 TRC34 Siirt 36,69 38,54 1,85

Türkiye genelinde 2023 yılında işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari, en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

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Depremzede illerde işsizlik oranı önceki yıla göre Hatay’da 1,2 puan, Osmaniye’de 2,5, Gaziantep'te 1,0, Kilis’te 1,8, Şanlıurfa’da 0,3 puan arttı. Buna karşılık Adıyaman’da 5,0, Diyarbakır’da 1,6, Malatya’da 0,8, Adana’da 1,2, Kahramanmaraş’ta 0,4 puan arttı. 2023 yılında Hakkari (yüzde 23,3) ve Van’ın (yüzde 19,1) ardından en yüksek işsizlik Osmaniye (yüzde 16,7), Hatay (yüzde 15,6) Kahramanmaraş’ta (yüzde 14,6) görüldü.