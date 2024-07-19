Son dakika haberi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı. Savcı 3 sanığın beraatini istedi. Duruşma 30 Eylül'e ertelendi
Giriş: 19.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:31
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında görülen davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcı 3 sanığın beraatini istedi. Duruşma 30 Eylül'e ertelendi.
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