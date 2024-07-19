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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe neden küstü ve nasıl barıştı? 15 yıllık küslük sona erdi - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe barıştı

        İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, yıllar süren küslüğü sona erdirdi. İkili, 15 yıl sonra Bodrum'da bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 07:57 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:27
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          2009'da canlı yayında yaşanan bir tartışmanın ardından araları açılan İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, yıllar süren bu küslüğü sona erdirdi.

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          Dostluklarına bir şans daha tanıyan İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.

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          Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı ameliyatı olan ve Bodrum'a giden İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

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          Birbirlerine sarılarak fotoğraf çektiren ve o anları sosyal medyadan da paylaşan ikiliden İbrahim Tatlıses, "Hoş geldin Yıldız kızım" ifadelerini kullandı.

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