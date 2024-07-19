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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de En-Nesyri için cevap günü! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de En-Nesyri için cevap günü!

        Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Faslı golcü En-Nesyri için gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla'ya ültimatom verdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:31
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          Fenerbahçe'de transfer gündeminin ana maddelerinden biri olan Youssef En-Nesyri için flaş gelişmeler yaşanıyor.

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          Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için Sevilla kulübüne ültimatom verdi.

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          BUGÜN YANIT VERECEKLER

          Haberde, bu gelişmenin ardından Sevilla'nın gün içerisinde Fenerbahçe'ye bir yanıt vereceği de ifade edildi.

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          Öte yandan Roma'nın 27 yaşındaki futbolcunun transferi için hala devrede olduğu ancak İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin teklifinin üzerine çıkmasının zor olduğu kaydedildi.

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          Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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          Fas Milli Takımı ile de 73 maça çıkan En-Nesyri, 20 kez gol sevinci yaşadı.

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          Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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