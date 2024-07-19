Fenerbahçe'de En-Nesyri için cevap günü!
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Faslı golcü En-Nesyri için gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla'ya ültimatom verdi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de transfer gündeminin ana maddelerinden biri olan Youssef En-Nesyri için flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için Sevilla kulübüne ültimatom verdi.
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BUGÜN YANIT VERECEKLER
Haberde, bu gelişmenin ardından Sevilla'nın gün içerisinde Fenerbahçe'ye bir yanıt vereceği de ifade edildi.
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Öte yandan Roma'nın 27 yaşındaki futbolcunun transferi için hala devrede olduğu ancak İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin teklifinin üzerine çıkmasının zor olduğu kaydedildi.
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Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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Fas Milli Takımı ile de 73 maça çıkan En-Nesyri, 20 kez gol sevinci yaşadı.
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Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.