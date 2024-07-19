Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
Tekirdağ'da, yola çıkan domuza çarpan otomobilin takla attığı kazada, 30 yaşındaki eczacı Begüm Dikmen hayatını kaybetti. Genç kadının aynı kazada yaralanan annesi, babası ve ablası tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İbrahim Dikmen (63) eşi Nazmiye Dikmen (61), kızları eczacı Begüm Dikmen, diyetisyen Damla Dikmen (34) ile Antalya'ya tatile gitti.
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TATİLDEN DÖNÜYORLARDI
DHA'da yer alan habere göre tatillerini tamamlayan aile, İbrahim Dikmen'in kullandığı otomobille evlerine dönüşe geçti.
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YOLA ÇIKAN DOMUZA ÇARPTI
Dikmen'in kullandığı otomobil, saat 04.30 sıralarında Çorlu'nun Seymen Mahallesi yakınlarında yola çıkan bir domuza çarptı.
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OTOMOBİL TAKLA ATIP DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak devrildi.
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4 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobildeki Dikmen ailesinin 4 ferdi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerin gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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BEGÜM 30 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan Begüm Dikmen (30), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Tedavisi süren 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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Genç eczacının meslektaşları acı haberle gözyaşına boğuldu.
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