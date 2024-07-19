Donald Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu! "Bunu anlatmak çok acı verici"
13 Temmuz günü seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan eski ABD Başkanı ve yeniden başkan adayı olan Trump, o anlara ilişkin ilk kez halkın karşısında konuştu. Bunu benden bir kez duyacaksınız sözleriyle konuşmasına başlayan Trump, "Suikast girişimini anlatmak çok acı verici. Son anda kafamı çevirmeseydim kurşunun tam hedefinde olacaktım." dedi. Cumhuriyetçi Parti'nin resmen başkan adayı olduğunu kabul eden Trump, "4 ay sonra muazzam bir başkanlık zaferi kazanacağız, Amerikan rüyasını geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeninden başkan adayı olan Donald Trump, seçim mitinginde uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyu önünde konuştu.
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Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı, burada suikast girişimine dair ilk kez konuştu. Trump ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olduğunu resmen kabul etti ve vaatlerde bulundu.
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"SUİKAST GİRİŞİMİNİ ANLATMAK ÇOK ACI VERİCİ"
Bunu benden bir defa duyacaksınız sözleriyle suikast girişimini anlatan Trump, "Suikast girişimini anlatmak çok acı verici. Son anda kafamı çevirmeseydim kurşunun tam hedefinde olacaktım. Çok ciddi bir saldırı altında olduğumuzu hemen anladım. Gizli Servis Ajanları hemen kendilerini tehlikeye attı." dedi.
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Trump konuşmasında "Aslında bu gece burada olmamalıydım" ifadeleri kullanırken destekçilerinden Trump'a destekçilerinden coşkulu bir destek geldi.
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"AMERİKAN RÜYASINI GERİ GETİRECEĞİZ"
"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı. Trump, "4 ay sonra muazzam bir başkanlık zaferi kazanacağız, Amerikan rüyasını geri getireceğiz." dedi.
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İKİNCİ DÖNEMİ İÇİN VAATLERDE BULUNDU
Eski Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresindeki konuşmasında, gıda ve gaz maliyetlerinin düşürülmesi, sınır güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere ikinci dönemi için vaatlerini ortaya koydu.
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"ABD BECERİKSİZ BİR LİDERE SAHİP"
ABD'nin "beceriksiz bir liderliğe" sahip olduğunu söyledi ve Biden'ın sınır politikalarını (Trump'ın ana kampanya noktalarından ikisi) eleştirmeden önce "enflasyon krizinin hayatı karşılanamaz hale getirdiğini" iddia etti.
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Trump'ın Beyaz Saray'daki üçüncü yarışı, partiyi yeniden şekillendirmeye devam ederken bir dizi konuda geniş politika gündemini yansıtıyor. Trump, "Cumhuriyetçi Meclisi bize verdiğinizde hızla uygulayacağımız cesur vaatlerle dolu olacak" dedi. Trump'ın değindiği bazı konu başlıkları;
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Enflasyon ve ekonomi: Trump, fiyatları düşürmek için Cumhuriyetçilerin enerji maliyetlerini düşüreceğini ve bunun da "ulaşım, üretim ve tüm ev eşyalarının maliyetini düşüreceğini" iddia etti. Cumhuriyetçi Parti, ulusal borcun azaltılmasına vurgu yapıyor ve "Amerika'yı Yeniden Uygun Fiyatlı Hale Getirin" ve "enflasyonu sona erdirin" çağrılarında bulunuyor.
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İş gücü: Trump aynı zamanda vergiler ve gümrük vergileri yoluyla ve özellikle Meksika ve Çin gibi ülkelerde otomobil üretim tesislerinin kurulmasına izin vermeyerek otomobil işlerini geri getireceğini söyledi.
Trump, "Ürünlerini Amerika'da satmanın yolu, onu Amerika'da inşa etmek, çok basit; yalnızca Amerika'da inşa etmek. Bu çok basit formül çok sayıda iş yaratacak ve otomotiv endüstrisini yeniden ele geçireceğiz." dedi.
Sınır: Trump, Biden yönetiminin sınır politikalarını eleştirdi. Sınırı "birinci günde" kapatacağını ve ABD'nin güney sınırındaki duvarın inşasını bitireceğini söyledi. Trump, aynı zamanda "ülkemizin tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonunu başlatma" sözü verdi.
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Vergi kesintileri: Trump, genel olarak vergileri düşüreceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik ve Medicare: Trump bu programları koruyacağını söyledi. Hem Trump hem de Başkan Joe Biden defalarca Sosyal Güvenliği koruma sözü verdi, ancak ikisi de sevilen bu programının yaklaşmakta olan iflasına çözüm bulmak için ayrıntılı teklifleri paylaşmadı.
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"BU ÜLKEYİ KURTARACAĞIZ"
Trump, bir buçuk saati aşkın konuşmasını "Bu ülkeyi kurtaracağız. Cumhuriyeti yeniden kuracağız ve halkımızın gerçekten hak ettiği zengin ve muhteşem yarınlara öncülük edeceğiz. Amerika'nın geleceğiz her zamankinden daha iyi, cesur, parlak, mutlu, güçlü ve özgür olacak. Kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden harikaca yapacağız" dedi
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Kalabalık kendisini coşkulu bir şekilde alkışlarken, Melani Trump da sahneye çıktı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.