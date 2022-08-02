1 dolarlık Stranger Things tuzağı!

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Temmuz ayının başlarında, uzun zamandır beklenen dizilerden Stranger Things'in dördüncü sezonu yayınlandı. Pandemiyle ilgili gecikmeler nedeniyle üç yıllık bir ara vermesine rağmen dizi merakla bekleniyordu ve bir kez daha listelerin zirvesine yerleşti. Ne yazık ki ateşli hayranların yeni bölümleri bir an önce görme isteği dolandırıcılar tarafından suistimal edildi. Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin araştırmacıları, hayranların paralarını ve kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanmış çok sayıda spam e-posta ve kimlik avı sayfası örneği buldu.

Yeni bölümler zaten yayınlanmış olsa da dizinin hayranları hala güvende değil. Çünkü bunların hepsi diziyi resmi siteden izlemeyi tercih etmiyor. Kullanıcılar bir akış hizmetine abonelik için ödeme yapmak istemediğinde ve yasal olmayan bir sayfada bir film veya dizi izlemeyi seçtiklerinde, tasarruf ettiklerini düşündüklerinden daha ağır bir bedel ödeyerek kişisel bilgilerini ve kart verilerini kaybediyorlar.

DİZİYİ NASIL KULLANIYORLAR?

Popüler diziye gösterilen ilgiden yararlanan bazı siber suçlular, kullanıcılara "Yeni bölümleri yalnızca 1 dolara izleme" olanağı sundu. Bu teklife erişmek için yeni bir hesap açmaları, adreslerini ve banka bilgilerini girmeleri istendi. Dolandırıcılar bilgilerini girdikten sonra kurbanların cüzdanlarını boşalttığı gibi en sevdikleri dizinin yeni sezonuna erişim de sağlamadı.

Uzmanlar, Stranger Things'in popülerliğini kötüye kullanan spam e-postalar da tespit etti. Bu tür e-postalar, şüpheli ürünleri satmak için kullanılıyor ve alıcının rızası olmadan promosyon e-postaları yoluyla yayılıyor. Örneğin spam e-postalardan birinde kullanıcılara Stranger Things'in yeni sezonuyla ilgili sınırlı sayıda tişört satın alma fırsatı verildi.

"5. SEZON İÇİN İŞTAHLAR ŞİMDİDEN KABARDI..."

Site, ödeme için tüm dilleri ve para birimlerini destekliyordu. Bu mutlaka illa bir kimlik avı sayfası olmayabilir. Ancak ürünlerin reklamlarının spam yoluyla tanıtılması ve internet alan adının kendisinin daha yeni oluşturulmuş olması, bu sayfadan yapılan satışların güvenliği konusunda şüphe uyandırıyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova,Stranger Things hayranlarına yönelik olarak şu uyarıları yaptı:

“Dördüncü sezon finali, dizinin kişisel bir hayranı olarak ben de dahil olmak üzere birçok izleyicide bir heyecan dalgası yarattı. Ancak sancılı ve zorlu son, Stranger Things'in 5. sezonunu şimdiden heyecanla bekleyen hayranların iştahını daha da kabarttı. Bildiğimiz gibi izleyici talebinin olduğu yerde dolandırıcılar her zaman para kazanmaya çalışacaklar. Bu nedenle siber suçluların yakında geçen sezonun popülaritesinden aktif olarak yararlanmaya başlayacaklarını bekleyebiliriz. Kullanıcılar için tehlike her zamanki gibi devam ediyor. İzleme hizmetinin aboneliğinden tasarruf etmeye çalışmak, çok daha fazlasını kaybetmeye yol açabileceğinden dikkatli olmak gerekiyor.”

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, bu ve benzeri dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için kullanıcılara şunları öneriyor:

- Filmleri veya TV dizilerini erken izlemeyi vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, hizmet sağlayıcınıza danışın.

- Kişisel verileri girmeden önce web sitesinin gerçekliğini kontrol edin. Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin.

- İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının hiçbir zaman .exe veya .msi uzantısı olmaz.

- Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.